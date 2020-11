The great wall/ Video, su Italia 1 il film di Zhang Yimou (oggi, 4 novembre)

The great wall andràin onda mercoledì 4 novembre su Italia 1 alle 21.20. Diretto da Zhang Yimou nel 2016, si tratta di una pellicola tra il fantastico, l’avventura e l’azione, ispirata alla costruzione della Grande muraglia cinese. Yimou è un regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico cinese e viene considerato uno dei cineasti più importanti della cosiddetta quinta generazione. Nel corso della sua carriera ha ricevuto tre nomination agli Oscar nella categoria miglior film straniero per Ju Dou (1990) e per Lanterne Rosse (1991) e Hero (2002). La scenografia di The great wall è curata da John Myhre, vincitore di diversi premi, come il Premio Oscar alla miglior scenografia per Chicago nel 2003, per Memorie di una geisha nel 2006, entrambi diretti da Rob Marshall.

The great wall, la trama del film

The great wall ha per protagonista William Garin (Matt Damon) e Pedro Tovar (Pedro Pascal). Sono due mercenari europei, arrivati in Cina per portare a termine una missione: recuperare la polvere nera, ossia l’antenata della polvere da sparo, per portarla in Occidente. I due vengono attaccati da una creatura sconosciuta di colore verde, riescono però a sopravvivere e a conservare un suo arto reciso. Vengono quindi catturati dalle truppe dell’esercito cinese, chiamate Ordine senza Nome, che tuttavia si trovano costrette a combattere al loro fianco per sconfiggere i Taotie, dei mostri verdi che, ogni 60 anni minacciano la Terra. La Grande Muraglia è stata eretta proprio con questo fine: fermare i Taotie. Nel loro viaggio William e Pedro sono accompagnati da Ballard (Willem Dafoe), uno strano prigioniero chiuso nella fortezza e che progetta la sua fuga. Riusciranno i due mercenari a sopravvivere e a tornare in Occidente con la famosa polvere nera?

