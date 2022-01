The Greatest Showman/ Su Rai 2 il film con Hugh Jackman e Zac Efron

The Greatest Showman, film di Rai 2 biografico e musicale

The Greatest Showman andrà in ondasu Rai 2 a partire dalle ore 21:20 oggi, 6 gennaio. Il genere è di tipo biografico e musicale, in quanto è basato sulla storia vera del personaggio, il quale è esistito realmente. Gli attori principali della pellicola sono: Hugh Jackman, Zendaya, Zac Efron, Paul Sparks, Fredric Lehne, McCarthy e tanti altri.

Il Paese di distribuzione è Stati Uniti, 20th Century Fox, la sceneggiatura è di Jenny Bicks, Bill Condon e la fotografia di Seamus McGarvey. Il montaggio è di Tom Cross, Joe Hutshing, Jon Poll e Spencer Susser e le musiche sono di Benj Pasek e John Debney. La produzione è Chernin Entertainment, Twentieth Century Fox.

The Greatest Showman, la trama del film: uno spettacolo ottocentesco

The Greatest Showman è un film che riprende tante coreografia e spettacoli dell’Ottocento. Il capo del circo ha iniziato degli affari con il personaggio interpretato da Zac Efron, aprendo un grosso circo, dotato di tanti posti e quattro palchi. Entrambi vogliono realizzare un fantastico spettacolo, con acrobazie e fenomeni da baraccone, finché tutti e due s’innamorano di due donne. Un personaggio di una trapezista e l’altro dalla cantante, chiamata anche usignolo svedese, la quale sfoggia una bellissima voce.

La trama di questo film è stata romanzata, anche se si è ispirato molto all’impresario, che era conosciuto per una sua fondazione e il circo molto gradi. Quest’ultimo proponeva tante attrazioni e il film s’spira proprio a ciò. Negli spettacoli erano presenti persone molto particolari, come ad esempio le donne con la barba e nani, ma anche animali esotici. L’uomo era un maestro illusionista e un uomo in affari, che faceva delle truffe, come ad esempio la Sirena, ovvero un corpo da scimmia che era cucito sulla coda da sirena.

Il suo scopo non era quello d’illudere le persone, ma guadagnare, quindi lui ipnotizzava il pubblico, creando un mondo e che allontanasse gli spettatori dalla vita reale. Un film da vedere sia per grandi che piccini.

Video, il trailer del film “The Greatest Showman”





© RIPRODUZIONE RISERVATA