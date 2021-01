The greatest showman/ Video, su Rai 2 il film con Hugh Jackman (oggi, 2 gennaio)

Il film The greatest showman andrà in onda sabato 2 gennaio nella prima serata di Rai 2 alle ore 21.05. Si tratta di un film di genere musicale, drammatico che vede come protagonista Hugh Jackman. La pellicola è stata girata dal regista Michael Gracey nel 2017. Tra i principali protagonisti oltre a Hugh Jackman, ci sono anche il famosissimo Zac Efron nei panni di Phillip Carlyle, l’attore è già famoso per avere recitato al fianco di John Travolta ed è uno degli idoli della Disney, Michelle Williams nei panni di Charity Barnum, famosa per aver interpretato Jen nella famosissima serie tv Dawson’s Creek e la cantante Zendaya nei panni di Anne Wheeler. Le musiche vere protagoniste del film sono state realizzate da John Debney.

The greatest showman, la trama del film

Protagonista di The greatest showman è il giovane Barnum, un ragazzino che vive insieme al padre nella casa di ricchi signori e si mantiene servendoli. I padroni hanno una figlia di nome Charity, i due ragazzi cresceranno sempre insieme nonostante la famiglia di lei non condivida il legame che li unisce. Charity viene mandata in una scuola per sole donne, mentre Barnum, alla morte del padre rimane in mezzo alla strada. Una volta cresciuti i due si ritrovano e scappano insieme a New York dove formano la loro famiglia con due bellissime figlie. Mentre la donna è molto felice, Barnum non riesce ad esserlo, il suo sogno è regalare una vita migliore alla sua famiglia.

L’opportunità arriva quando la sua compagnia di navi, a causa di una tempesta avvenuta nel mare orientale, fallisce. L’uomo si fa prestare del denaro e lo investe in un museo. Per fare ciò ipoteca proprio quelle navi che sono affondante. L’idea, avuta grazie ad un’intuizione delle figlie ha successo e il circo di Barnum attira molti clienti. Ad esporsi non sono statue di cera come si pensava inizialmente ma persone con malformazioni e problemi.

Le cose sembrano andare bene tanto che il suo circo viene invitato ad un ricevimento dalla regina Vittoria in persona. A Londra Barnum conoscerà un drammaturgo con cui inizierà una tour insieme ad un altra cantante e ad un’artista che lo assume come manager. Ma mente Philip, il drammaturgo si innamora della cantante, l’artista durante il tour si innamorerà proprio di Barnaum, costretto a tornare a casa e mettere fine alle sue illusioni.

Philip nel frattempo arretra sui sentimenti che prova verso la giovane Anne, poiché infatti veniva visto male in quanto la ragazza era di colore e la famiglia di lui non condivideva. Lindt la cantante per dispetto annuncia che non proseguirà il tour da sola e dunque si concede un ultimo spettacolo durante il quale bacia davanti ai flash Barnaum. La relazione con la moglie sembra essere arrivata al capolinea.

Proprio mentre fa il suo ritorno vede inoltre che il circo è andato in fiamme e così decide di rifugiarsi nell’alcool. Philip cerca di salvare dal fuoco Anne, innamorato di lei, ma rimane gravemente ferito. Arriva però un lieto epilogo, la giovane Anne sarà con Philip quando si risveglierà dal coma e lui stesso convincerà Barnaum a ripartire insieme con un nuovo circo. L’uomo però delegherà gran parte del lavoro al collega e amico, lui infatti vuole stare di più con la famiglia ritrovata.

