The Guardians, Il Risveglio dei Guardiani/ Su Italia 1 film con Sanjar Madi

The Guardians – Il Risveglio dei Guardiani regalerà emozioni forti per gli amanti dei supereroi questa sera, 18 ottobre 2019, su Italia 1. Alle 21.20 sulla rete Mediaset la pellicola dedicata ai più giovani verrà trasmessa. Diretta dal regista russo Sarik Andreasyan con Anton Pampushnyy, Sanjar Madi, Sebastien Sisak e Alina Lanina nei panni dei protagonisti principali.

The Guardians – Il Risveglio dei Guardiani, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di The Guardians – Il Risveglio dei Guardiani. Uscita nelle sale di tutto il mondo nel 2017, la pellicola ambientata in tempi moderni racconta la storia di alcune persone che durante gli anni della Guerra Fredda tra Russia e Stati Uniti furono arruolate dall’allora Unione Sovietica per essere trasformate in supereroi in grado di difendere la nazione dalle calamità naturali. Il progetto, curato dal dottor Avgust Kuratov e chiamato Patriot, fu però abbandonato. Quasi trent’anni dopo, l’esercito russo si trova a dover fermare ad ogni costo una ribellione di robot governativi, i quali a causa di un malfunzionamento hanno iniziato a diventare ostili nei confronti degli uomini, scatenando una vera e propria guerra tra macchine ed esseri umani. Per placare questa rivolta e far sì che venga ristabilita la pace, il Governo russo decide di affidarsi alla scienza. Viene dunque riattivato il progetto Patriot, con le quattro persone coinvolte all’epoca che dopo un’iniziale titubanza, accettano di riformare la squadra e dovranno fermare la ribellione robot insieme al professore e loro vecchio amico Kuratov.

