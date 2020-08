The Hateful Eight/ Video, su Rai 3 il film di Quentin Tarantino (oggi 29 agosto 2020)

The Hateful Eight va in onda su Rai 3 oggi, 29 agosto 2020, ed è all’insegna del grande cinema, del Western d’azione, con risvolti thriller e perniciosi, del cinema che diventa culto. Ci chiediamo se questo sia un omaggio al regista, Quentin Tarantino, oppure ad Ennio Morricone che con questo film vinse l’Oscar per la Migliore Colonna Sonora? Per diverse ragioni crediamo che Rai 3 punti davvero all’omaggio al Maestro Morricone, da poco scomparso e con questa pellicola sarà l’occasione perfetta per puntare ad una grande audience.

Prodotto nel 2015 da Shiny Penny e FilmColony, ‘The hateful eight’ da subito è stata una pellicola di successo: grandi aspettative in questa creazione di Tarantino reduce dai precedenti successi, in ambito Western, di ‘Django Unchained’, in passato, nel 1996, però come attore e sceneggiatore, l’iconico ‘Dal tramonto all’alba (From Dusk till Dawn)’, un regista che non ha mai nascosto di essere cresciuto proprio all’ombra ispiratrice di Sergio Leone e delle muiche di Ennio Morricone. Tarantino ha voluto fortemente il Maestro e i fatti gli hanno dato ragione.

Come sempre nei cast di Quentin Tarantino si incontrano personaggi a volte apparentemente inconciliabili tra loro, non per il regista, come in questo caso dove il cast vive della coppia Samuel L. Jackson (Taratino lo volle già in ‘Pulp Fiction’) e Kurt Russel, celebre Jena Plissken nell’accoppiata leggendaria di film ‘Fuga da New York’ e ‘Fuga da Los Angeles’ cinema appartenente ai miti degli anni ’80.

The Hateful Eight, la trama del film

Ecco la trama di The Hateful Eight. Cinque capitoli ed un epilogo: così Quentin Tarantino ha voluto strutturare ‘The hateful eight’, un Western che è tante altre cose, un film da seguire senza perdere nessun dialogo, situazione, momento, trama da dipanare capitolo dopo capitolo. Il maggiore Marquis Warren viaggia a bordo di una diligenza diretto verso la città di Red Rock. Assieme a lui s’incontrano altri personaggi ed uno di essi non è assolutamente sconosciuto per il maggiore, John Ruth, un cacciatore di taglie che Warren già conosce, anch’esso diretto a Red Rock per consegnare Daisy Domergue, una criminale latitante pronta al patibolo, verrà consegnata infatti nelle mani del boia, un esecutore spietato. Da questo viaggio inizieranno a tessersi rapporti complessi fatti di vendette, fughe, duelli, incontri, amori, odi, silenzi, musica.

Video, il trailer del film The Hateful Eight





