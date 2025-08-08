The Help è un film ispirato a una storia vera dal romanzo di Kathryn Stockett che parla della condizione delle domestiche afroamericane negli anni '60

The Help, film su Rai 1 diretto da Tate Taylor

Venerdì 8 agosto 2025 andrà in onda in prima serata su Rai 1, alle ore 21:30, il dramma storico dal titolo The Help. È un film del 2011 della DreamWorks Pictures, diretto da Tate Taylor, attore cinematografico noto anche per War Horse (2011), Big Trouble in Little China (1986) e Pretty Ugly People (2008 TV). La colonna sonora è firmata da Thomas Newman, di nuovo al lavoro con Taylor nel 2014 con Get on Up – La storia di James Brown.

The Help vanta, tra i suoi interpreti, le attrici Oscar: Emma Stone (Premio Oscar per La La Land), conosciuta anche per il musical The Fosse/Verdon Show (2017); Viola Davis, dello stesso premio, nota al grande pubblico per il ruolo dell’avvocato Annalise Keating nella serie Le regole del delitto perfetto e, infine, Octavia Spencer, amica di vecchia data di Taylor e con lui già nel 2008 nella commedia nera Pretty Ugly People (2008).

Trama del film The Help: le discriminazioni raccontate dalle donne

The Help è ambientato a Jackson, Mississippi, alla fine degli anni ’60. Qui Skeeter Phelan è una giovane donna bianca appena uscita dal college con l’aspirazione di diventare scrittrice. Mentre le sue amiche si prendono cura delle loro famiglie, lei preferisce concentrarsi sulla sua carriera, lavorando al giornale locale e rispondendo alle lettere scritte dalle casalinghe.

È attraverso il suo lavoro che inizia a scoprire le gravi ingiustizie al centro della società: individui come le domestiche afroamericane che crescono i figli delle famiglie bianche sono sistematicamente oppressi. Determinata a dare voce a queste donne invisibili, Skeeter ipotizza di scrivere un libro sulle loro esperienze: comincia a lavorare in segreto con Aibileen, una cameriera dal passato straziante e dal cuore caloroso, e successivamente con Minny, sagace e battagliera.

Inizialmente diffidenti, le due accettano di raccontare le loro storie a rischio di ritorsioni. Insieme, Skeeter, Aibileen e Minny intraprendono un cammino che le porterà a dare inizio a un’amicizia molto particolare e a mettere in atto una rivoluzione: svelare le menzogne di un sistema sociale discriminante sotto il profilo razziale ed economico. Il progetto si tramuta in un potentissimo atto d’accusa che scuoterà la coscienza della città e porterà redenzione a molte donne messe a tacere.