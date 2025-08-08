The Help, storia vera del film in onda su Raiuno. Ad ispirare la storia, una domestica conosciuta dall'autrice quando era bambina.

La storia del film THe Help è una storia vera? Come capita ogni volta che si guarda un film, anche quando ci si imbatte nella storia del film del 2011, in onda oggi, venerdì 8 agosto 2025, ci si chiede se le vicende siano effettivamente accadute negli anni Sessanta del Mississippi in cui è ambientata la pellicola. L’autrice del romanzo a cui è ispirato il film, Kathryn Stockett, tuttavia, in diverse occasioni ha spiegato che i fatti raccontati non sono effettivamente accaduti ma alcuni personaggi presenti nel film hanno fatto parte, seppur per brevi istanti, della sua vita.

Il film, tuttavia, non è assolutamente un’autobiografia ma l’autrice ha trovato ispirazione nella vita di una domestica che ha conosciuto quando era solo una bambina e che probabilmente le ha lasciato un affetto enorme al punto da aver deciso di dedicarle il romanzo.

La storia vera di The Help: tutto è nato da un’amicizia

Il film The Help, tuttavia, è nato dalla collaborazione di due amici che, cresciuti insieme nella medesima zona, hanno conosciuto storie ed episodi che, mescolati tra loro, hanno dato vita al film stesso. Il regista Tate Taylor e Kathryn Stockett, infatti, sono amici di vecchie data e unendo i rispettivi talenti hanno deciso di portare sul grande schermo la storia che era stata già raccontata all’interno del romanzo.

Le protagoniste sono così tre donne ma solo due di loro solo due di loro sono ispirate a persone realmente esistite ovvero Aibileen che raffigura una domestica che aveva conosciuto da bambina l’autrice come è stato detto e Minny èla cui storia si ispira a persone reali. Va precisato, tuttavia, che la vicenda raccontata è un mix di elementi basati su fatti avvenuti all’epoca nel Mississippi.