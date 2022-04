The Help/ Su Rai 1 il film con Emma Stone e Octavia Spencer

The Help, film di Rai 1 diretto da Tate Taylor

The Help va in onda oggi, 20 aprile, dalle ore 21:25, in prima serata dunque, su Rai 1. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2011 e che appartiene ai generi cinematografici commedia e drammatico. Questa pellicola è stata diretta da Tate Taylor che per l’occasione si è occupata anche di scrivere la sceneggiatura.

All’interno del cast del film sono presenti attori di Hollywood molto importanti come Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Jessica Chastain, Bryce Dallas Howard, Mike Vogel, Allison Janney, Sissy Spacek, Chris Lowell, Anna Camp, David Oyelowo e Leslie Jordan. Le musiche di questo film sono state realizzate da Thomas Newman mentre la fotografia è stata curata da Stephen Goldblatt.

The Help, la trama del film: il sogno della carriera

Leggiamo la trama di The Help. Città di Jackson, nel Mississippi anno 1963. Eugenia Phelan, chiamata da tutti Skeeter torna a casa dopo aver terminato gli studi. Qui Eugenia si distingue da tutte le sue coetanee perché invece di voler mettere su famiglia desidera crearsi una carriera e riuscire ad ottenere una favolosa posizione lavorativa. Per questa ragione, riesce a ottenere un lavoro presso il giornale locale e inizia a scrivere le diverse notizie che trova interessanti. Ciò che non riesce a comprendere però, è perché la situazione nella città quando si parla di segregazione sembra essere anacronistica. Le persone afro-americane infatti, vengono trattate con disprezzo e tutti pensano che siano inferiori.

Skeeter vuole far luce su questa faccenda e capire come può aiutare la comunità afro-americana della sua città. Nella fattispecie, Eugenia pensa che sia giusto raccontare le condizioni delle domestiche afro-americane che sono impegnate ad accudire i ricchi proprietari terrieri bianchi subendo numerose umiliazioni. Eugenia in particolar modo, si affascina alla storia di Minny Jackson, una domestica che ha cresciuto tantissimi bambini bianchi ma che non è riuscita a prendersi cura di suo figlio, morto a causa di un incidente sul lavoro. Grazie al lavoro di Skeeter, Minny proverà ad avere giustizia e il lavoro di questa giornalista causerà rumore sulla questione che non potrà più essere ignorata nè dalla popolazione di Jackson nè dalle autorità competenti.

Il video del trailer “The Help”













