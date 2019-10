The Help/ Video, su Rai 1 il film con Emma Stone (oggi, 16 ottobre 2019)

The Help va in onda nella prima serata di oggi, mercoledì 16 ottobre, su Rai Uno alle 21:25. Sotto la direzione di Tate Taylor lavora un cast da considerare assolutamente stellare con nomi di eccellente rilievo come Emma Stone, già alla ribalta per pellicole come Crazy stupid love, The Amazing Spiderman, Birdman e La la land con il quale ha vinto l’oscar, Viola Davis, vincitrice di un premio Emmy, Octavia Spencer, già famosa con il meraviglioso film Il diritto di contare, e Jessica Chastain. Il regista ha curato anche la sceneggiatura con ottimi risultati mentre la scenografia è stata affidata alle sapienti mani di Mark Ricker; l’eccellente realizzazione del film è stata completata con l’ottimo montaggio di Hughes Winborne e con la colonna sonora realizzata con le musiche di Thomas Newman, famoso per film come Le ali della libertà, Scent of Woman, Il miglio verde e American Beauty, solo per citarne alcuni.

The Help, la trama del film

La trama di The Help è ambientata in Mississippi nei primi anni Sessanta dove Skeeter (Emma Stone) che si è appena laureata e ha trovato come primo impiego un posto in un giornale locale dove risponde alla posta delle casalinghe. Ma ha un’idea geniale. Vive infatti in una società razzista dove l’educazione dei bambini, come è capitata a lei stessa, è opera delle badanti di colore presenti nella maggior parte delle case dei bianchi: decide così di raccontare la vita dei bianchi dal punto di vista delle domestiche di colore. I primi passi sono costellati di delusioni e di resistenze ma non appena viene lanciata una campagna affinché le domestiche abbiano la possibilità di avere un bagno nelle case dove lavorano, iniziano ad arrivare le prime testimonianze. La prima è quella di Aibileen (Viola Davis) seguita poi da Minnie (Octavia Spencer). Il libro inizia così pian piano a prendere forma e si basa sulle esperienze delle donne che sono state umiliate nel corso degli anni dai bianchi.

Il trailer di The Help





© RIPRODUZIONE RISERVATA