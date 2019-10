The Help/ Video, su Rai 1 il film con Emma Stone (oggi, 30 ottobre 2019)

Il lungometraggio The Help andrà in onda in prima serata su Rai Uno. Il film sarà trasmesso su questo canale della televisione pubblica alle ore 21.30 del giorno 30 ottobre 2019. Lo sceneggiato The Help può essere incluso tra le pellicole di genere tragico-comico. Gli attori protagonisti, che si possono vedere recitare nel lungometraggio in questione, sono Viola Davis, Octavia Spencer, Emma Stone e Jessica Chastain. The Help è stato proiettato nei cinema a partire dall’anno 2011 ed è stato diretto dal regista Tate Taylor. La colonna sonora di questo film è stata interpretata e scritta da Mary J. Blige e si intitola The Living Proof. Il brano ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe. In questo film recitano due bravissime attrici, quali Emma Stone ed Octavia Spencer. La prima ha recitato in La La Land, mentre la seconda ha lavorato nella Forma dell’acqua.

The Help, la trama del film

Il film The Help è ambientato nella città di Jackson in Mississippi nell’anno 1963. In questo posto ritorna a vivere una ragazza di nome Eugenia Phelan, che viene soprannominata Skeeter. La giovane ha la pelle bianca e i suoi genitori sono dei ricchi latifondisti. Eugenia dopo la laurea non vuole mettere su famiglia, ma intende concentrarsi esclusivamente sul lavoro. La ragazza trova una nuova occupazione come scrittrice presso il quotidiano locale della città. Ad un certo punto, Skeeter si rende conto che a Jackson si respira un clima di razzismo e segregazione. In questa città, infatti molte donne nere vivono come domestiche presso le famiglie benestanti di pelle bianca e sono costrette a subire parecchie vessazioni. Tra queste donne, Eugenia fa la conoscenza di Aibileen Clark, che lavora presso la viziata Elizabeth, occupandosi della sua bambina, e di Minny, che ha per marito un uomo violento ed è madre di cinque figli. Skeeter pensa di raccontare in un libro la condizione di vita delle domestiche di colore, partendo proprio dal punto di vista di Minny e Aibileen. Eugenia pubblica quindi un libro dal titolo The Help sulle discriminazioni che le domestiche nere devono subire nella città di Jackson, dividendo tutti i proventi della vendita dell’opera con le due donne che l’hanno aiutata a comporre lo scritto in questione. Ormai diventata una scrittrice affermata, Skeeter lascia il Mississippi e si trasferisce a New York.

