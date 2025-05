The Hole in 3D, film su Italia 1 diretto da Joe Dante

Domenica 18 maggio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:30, l’horror fantastico dal titolo The Hole in 3D.

Si tratta di un progetto cinematografico statunitense co-prodotto da Bold Films e Bender-Spink nel 2009 che vede alla regia Joe Dante, famoso per avere girato il film cult Gremlins (1984).

La colonna sonora è invece opera di Javier Navarrete, compositore candidato al Premio Oscar per le musiche de Il labirinto del fauno di Guillermo del Toro.

Nei panni del giovane Dane Thompson troviamo l’attore Chris Massoglia, recentemente tornato sul grande schermo con il film Reagan di Sean McNamara (2024).

Al suo fianco un giovanissimo Nathan Gamble, che in seguito lavorerà anche ne Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan (2008) e in Io & Marley di David Frankel (2008), e l’attrice Haley Bennett, che condividerà nuovamente il set con Gamble in Io & Marley (2008).

Nel cast di The Hole in 3D anche: Teri Polo, Bruce Dern, Quinn Lord e John DeSantis.

La trama del film The Hole in 3D: un’allegoria su come si affrontano le proprie paure

The Hole in 3D segue la storia di due fratelli, Dane, un ragazzo adolescente di 17 anni, e suo fratello più piccolo Lucas di 10 anni, che si trasferiscono in una nuova casa con la loro mamma Susan.

I due fratelli hanno alle spalle un passato familiare particolarmente difficile e, mentre Dane ha assunto un atteggiamento ribelle e insofferente, Lucas cerca di adattarsi ai continui cambiamenti facendo amicizia con la loro vicina di casa Julie.

Un giorno il trio scopre una strana e misteriosa botola nello scantinato che sembra nascondere segreti oscuri e pericolosi. Da questo momento iniziano a susseguirsi una serie di eventi terrificanti, infatti dapprima Julie vede il fantasma di una bambina, dopodiché Lucas viene spaventato da un terrificante clown animato, mentre Dane deve fare i conti con la figura violenta del padre. Nel tentativo disperato di trovare delle risposte a quanto sta accadendo, i ragazzini chiedono informazioni al precedente proprietario, Creepy Carl, che li avvisa dei pericoli legati a quella botola.

I protagonisti capiscono ben presto che la botola si nutre delle loro paure e così Dane affronta il suo più grande timore, il padre abusivo, per fermare quest’essere. La botola è finalmente sconfitta o è pronta a tornare alla prima paura?