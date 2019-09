The Hollars, Rai 3/ Streaming video del film con Richard Jenkis (oggi, 4 settembre)

The Hollars vede “tre uomini di fronte a un difficile momento di passaggio. Questa commedia di John Krasinski è modesta ma efficace, grazie a una buona scrittura e a un cast totalmente indovinato”. Marianna Cappi premia il film con tre stellette rispetto alle cinque messe a disposizione da MyMovies. Aggiunge: “A caratterizzare è il discorso di genere: a non resistere alle lacrime, a denunciare la totale dipendenza dall’altro sesso, a eccedere anche in scenate isteriche. Qui sono gli uomini che sono protagonisti di una prova essenziale”. Il film è molto interessante e sono diversi i punti forti grazie a personaggi ben sfaccettati e a una sceneggiatura scritta in maniera intelligente. The Hollars va in scena su Rai 3 a partire dalle 21.20, clicca qui per il trailer, e potremo seguirlo anche su pc, tablet e smartphone in diretta streaming cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Curiosità sul film

The Hollars nonostante il basso costo di produzione (meno di quattro milioni di dollari) non è riuscita a far ascrivere nessuna plusvalenza alle case di produzione. Gli spettatori hanno di fatto bocciata la trama a detta di molti ripetitiva, noiosa e senza alcun spessore. Riprese effettuate tutte in territorio americano con il regista che ha utilizzato Brookhaven, un piccolo paese del Missisipi, come base per

Nel cast Richard Jenkis

The Hollars andrà in onda all’interno della programmazione serale di Rai 3 di oggi, 4 settembre, dalle ore 21.20. Ci troviamo di fronte a una pellicola di produzione americana uscita nelle sale cinematografiche nel 2016. Il film prodotto da tre case di produzione emergenti (Sycamore Pictures, Groundswell Productions, Fancy Film Post Services) vede la regia di John Krasinski nonché la partecipazione di Sharlto Copley, Charlie Day, Richard Jenkins, attori al quale il regista ha affidato la parte di protagonisti.

The Hollars, la trama del film

Diamo ora uno sguardo alla trama del film The Hollars. John Hollar è un artista emergente che si è trasferito da una piccola cittadina nella grande metropoli della grande mela (New York). Nella sua nuova vita John ha conosciuto una bella ragazza, che sposerà presto, e cerca di emergere nel mondo della cinematografia nazionale, un mondo in cui le reclute sono ammesse solamente se hanno una vita normale. Mentre i due stanno per programmare la nascita del loro primo figlio, stante che la fidanzata di John è incinta di otto mesi, la vita dell’uomo subisce uno scossone inaspettato. La madre deve infatti sottoporsi ad un intervento di chirurgia celebrale, e vuole visto la difficoltà dell’operazione il figlio accanto a se. A John non rimane che andare in “ferie” nella sua piccola cittadina natale. Come se non bastasse la ragazza esprime il desiderio di accompagnarlo cosa che dà molto fastidio all’uomo. Le ragioni della diffidenza di John sono presto svelate al grande pubblico, l’uomo arriva infatti indietro nel tempo ed è costretto a presentare a Rebecca non solo la sua famiglia di origine molto “alternativa” ma anche gli amici che frequentava un tempo e la vecchia fiamma che torna prepotentemente alla ribalta cercando di conquistare il giovane attore. Alla fine molti saranno gli equivoci che lo spettatore sarà costretto a visionare, equivoci che porteranno senza ombra di dubbio in John la consapevolezza di voler tornare al più presto possibile nella grande città che frequentava prima della malattia della madre.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA