The Imitation Game/ Video, su Rai 3 il film con Benedict Cumberbatch (10 luglio)

The Imitation Game va in ondasu Rai 3 oggi, 10 luglio 2021, a partire dalle ore 21.10. Si tratta di una pellicola del 2014, diretta da Morten Tyldum che per questo thriller ha ottenuto la candidatura al Premio Oscar e Empire Awards per la miglior regia. Il ruolo principale del matematico Alan Turing è interpretato dall’attore Benedict Cumberbatch candidato anche lui al Premio Oscar per – Imitation Game – come migliore attore protagonista. Il soggetto del film è ripreso dalla biografia – Alan Turing. Una biografia – , titolo originale – Alan Turing: The Enigma – scritta nel 1983 da Andrew Hodges. Il film è stato candidato a otto Premi Oscar, alla fine della premiazione si è aggiudicato soltanto una statuetta ed è andata alla migliore sceneggiatura non originale a Graham Moore. – The Imitation Game – è uscito nelle sale il 01 gennaio 2015, distribuito da Videa e prodotto da Black Bear Pictures e Bristol Automotive. Tra gli altri interpreti abbiamo: Keira Knightley (Joan Clarke), Matthew Goode (Hugh Alexander), Mark Strong (Steward Menzies) e Charles Dance (Alastair Denniston).

The Imitation Game, la trama del film

La storia di The Imitation Game è ambientata nella seconda guerra mondiale, il matematico Alan Turing decide di mettersi a disposizione del governo della Gran Bretagna, con lo scopo di far terminare il prima possibile il conflitto decriptando i messaggi segreti dei nazisti, codificati con la macchina Enigma. L’impresa non è facile, ma le grandi abilità di Alain Turing persuadono il comandante Alastair Denniston a introdurlo nel team di esperti matematici. Codificare i dati della macchina Enigma è una missione impossibile, poiché i tedeschi cambiano la chiave di codificazione alla mezzanotte di ogni giorno. Diventato capo del gruppo, Turing decide di cambiare strategia, piuttosto che cercare di capire quale sia la chiave usata nei codici, sceglie di realizzare una macchina che sia in grado di decifrare in automatico ogni singolo messaggio. Per dare vita al progetto ha bisogno di collaboratori capaci, la selezione verte nella risoluzione di un cruciverba da lui inventato, da risolvere in dieci minuti.

Tra i candidati c’è Joan Clarke appassionata di matematica, che svolge l’esame in modo rapido. A questo punto Turing scrive a Winston Churchill chiedendogli un finanziamento per progettare Enigma, e gli viene concesso. Nel frattempo i suoi nemici fanno di tutto per toglierlo di mezzo e dapprima viene accusato di essere una spia sovietica e poi di essere buttato fuori dal progetto perché la macchina non ha dato gli esiti sperati. Dopo diverse intuizioni, Turing riesce a decifrare un messaggio tedesco che parla di un attacco a un convoglio alimentare. Si decide di non intervenire in maniera massiccia per non insospettire i tedeschi. Grazie a questa invenzione si riesce a mettere fine allo scontro militare. Passano degli anni e le autorità indagano su Turing e scoprono la sua omosessualità che a quel tempo è reato. Viene isolato e condannato per atti osceni gli vengono offerte due possibilità: la castrazione chimica o essere incarcerato. Turing sceglie la terapia ormonale. Qualche tempo dopo Joan va a trovarlo e lo rassicura, vedendolo depresso.

Il film in realtà termina qui, il finale si chiude con commenti in coda e lo spettatore viene a conoscenza che il 7 giugno 1954 Alain Turing si suicida e che se i messaggi non fossero stati decifrati, la guerra sarebbe continuata per altri anni provocando ancora milioni di morti. Si vocifera che lo scrittore e matematico britannico autore di questa biografia, sia parente di diciassettesimo grado di Benedict Cumberbatch.

