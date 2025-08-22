The Impossible è il film con Naomi Watts e Ewan McGregor che racconta uno degli eventi catastrofici più teerribili degli ultimi anni: lo tsunami del 2004

The Impossible, film su Rete 4 diretto da Juan Antonio Bayona

Venerdì 22 agosto, alle 21:25 su Rete 4, sarà trasmesso The Impossible, dramma catastrofico del 2012 diretto dallo spagnolo Juan Antonio Bayona. La vicenda riprende la storia vera di una famiglia durante il terribile Tsunami del 2004. Protagonisti de film sono Naomi Watts ed Ewan McGregor, affiancati da un giovane Tom Holland nel ruolo del figlio maggiore oltre a Geraldine Chaplin e altri interpreti. Nel film spicca anche la colonna sonora firmata da Fernando Velázquez. Il film segna il primo film in inglese per Bayona, già noto per The Orphanage. La presenza di attori del calibro di Watts e McGregor dà grande spessore a questa pellicola, i due sono attori dalla grande capacità di incarnare una sofferenza reale, mentre l’esordiente Tom Holland aggiunge particolare commozione nel ruolo del figlio impaurito ma determinato.

La trama del film The Impossible: cronaca di uno tsunami

La storia di The Impossible è ambientata in Thailandia nel 2004, durante le vacanze di Natale della famiglia Bennett, Henry (McGregor) e Maria (Watts), e i loro tre figli: Lucas, Thomas e Simon. Il giorno di Santo Stefano, un devastante tsunami, causato da un terremoto di magnitudo 9,1, travolge il resort dove soggiornano, distruggendo tutto quello che incontra. La famiglia viene spaccata: Maria, gravemente ferita, si ritrova accanto a Lucas, aggrappati a un albero insieme a un altro sopravvissuto. Henry, invece, riesce a salvarsi con gli altri figli più piccoli, in fuga verso zone più sicure e cerca disperatamente di ritrovare moglie e figlio maggiore.

Henry fortunosamente trova un telefono e riesce a comunicare con il suocero, prima di rituffarsi nella ricerca nei vari ospedali della zona, dove spera di rintracciare i suoi cari. Intanto, Maria e Lucas ricevano cure mediche in ospedale: lei è grave ma non demorde, Lucas cerca di aiutare gli altri malati. Alla fine, la famiglia si ricongiunge in ospedale, dove Maria subisce un intervento alla gamba e al torace e che, nonostante le gravi condizioni, sopravvive, è il momento per la famiglia per il rientro da Singapore…