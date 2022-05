The informer tre secondi per sopravvivere/ Su Rai 3 il film con Clive Owen

The informer tre secondi per sopravvivere, film di Rai 3 diretto da Andrea Di Stefano

The informer tre secondi per sopravvivere andrà in onda su Rai 3 a partire dalle ore 21.45 di oggi, sabato 14 maggio. Il film è girato nel 2019 da Andrea Di Stefano, regista e attore italiano. Da giovanissimo debutta in teatro e al cinema ad Hollywood in film indipendenti come Smiles e The Pagan Book of Arthur Rimbaud. La prima esperienza degna di nota è ne Il principe di Homburg, seguito da Il fantasma dell’Opera, Almost Blue, Prima che sia notte, Angela, Il vestito da sposa, Cuore sacro e Contronatura.

Nodo alla gola/ Su Rete 4 uno dei film cult di Alfred Hitchcock

Alla fine degli anni Novanta debutta anche in televisione in Ama il tuo nemico e lavora in altre serie e film tv, come I colori della gioventù e Medicina generale. Si dà alla regia dal 2014 con Escobar. Il soggetto di The Informer – tre secondi per sopravvivere è tratto dal romanzo di Börge Hellström e Anders Roslund; la sceneggiatura è di Matt Cook, Rowan Joffe e Andrea Di Stefano; i produttori sono Basil Iwanyk, Erica Lee, Mark Lane, Robert Jones, James Harris e Wayne Marc Godfrey; la fotografia è di Daniel Katz; gli effetti speciali di Danny Hargreaves e Nicholas Hurst; le musiche di Brooke Blair e Will Blair. Nel cast tra i protagonisti ci sono Joel Kinnaman, Rosamund Pike e Clive Owen.

L’era glaciale 4 Continenti alla deriva/ Su Italia 1 il quarto capitolo della saga

The informer tre secondi per sopravvivere, la trama del film: la storia di un ex criminale pentito

Annunciato durante il Festival di Cannes nel 2017, il film The informer tre secondi per sopravvivere racconta la storia di Pete Koslow, un ex criminale pentito e un ex soldato delle forze speciali. L’uomo lavora sotto copertura per l’FBI e il suo obiettivo è infiltrarsi nel giro della droga della malavita polacca a New York. Per conquistarsi una volta per tutte la libertà, Koslow deve ritornare nel luogo in cui ha combattuto, ossia il carcere di Bale Hill. Qui la missione e la copertura di Koslow rischiano di saltare poiché un affare di droga non va per il verso giusto. Cosa accadrà?

The Tomorrow Man/ Streaming del film su Rai 3 con John Litghgow

Il video del trailer di The informer tre secondi per sopravvivere













© RIPRODUZIONE RISERVATA