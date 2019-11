The Irishman, da oggi su Netflix/ Video: la corsa agli Oscar 2020 è cominciata

The Irishman esce oggi su Netflix: l’ultimo film di Martin Scorsese con Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci e Harvey Keitel è disponibile infatti dalle ore 9. Presentato in anteprima mondiale al New York Film Festival, approdato poi alla Festa del Cinema di Roma, ha debuttato nelle sale italiane dal 4 al 13 novembre, ma solo in alcuni cinema selezionati. Ora l’attesissimo film arriva sulla piattaforma di streaming che ne ha permesso la realizzazione. La storia si innesta in un arco di tempo lungo che copre circa 50 anni ed è ispirata al saggio di Charles Brandt “L’irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa”. Il film, il 27esimo da regista di Martin Scorsese, segue la vita da sicario di Frank Sheeran, interpretato da Roberto De Niro. È un veterano della Seconda Guerra Mondiale al soldo del sindacalista Jimmy Hoffa (Al Pacino). Sheeran, considerato un membro di spicco dell’International Brotherood of Teamsters di Jimmy Hoffa, fu il mediatore tra il sindacalista e la mafia americana. Prima di morire dichiarò di essere stato l’esecutore materiale dell’omicidio di Hoffa, sparito nel nulla nel 1975, e di più di 30 persone per conto della famiglia Bufalino.

THE IRISHMAN, DA OGGI SU NETFLIX: LA CORSA AGLI OSCAR 2020

Il conto alla rovescia è terminato: The Irishman è disponibile su Netflix da oggi, mercoledì 27 novembre. Chi ha già avuto modo di apprezzarlo sogna di vederlo agli Oscar 2020. Le nomination saranno ufficializzate solo il 13 gennaio, ma le possibilità che il film di Martin Scorsese rientri nella cinquina per il Miglior Film sono abbastanza alte. Lo stesso Martin Scorsese, che ha diretto la pellicola, potrebbe entrare nella cinquina per il premio Oscar alla Miglior Regia. Dietro la macchina da presa c’è uno dei maestri indiscussi di questo genere cinematografico. «È un film sulla nostra mortalità, sullo scorrere del tempo. Racconta il dispiegamento di una vita», aveva raccontato a Roma. Peraltro è una epica saga sulla criminalità organizzata, perché il film dura 210 minuti. The Irishman, che attraversa oltre tre decenni della storia americana e si dipana su continui salti temporali, ha richiesto un budget altissimo. Lo ha coperto Netflix, che ha finanziato in toto il progetto, lasciando libertà creativa al regista.





