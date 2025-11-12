The Island è ambientato in un futuro distopico dove le persone vengono clonate per sfruttarne gli organi. Con Ewan McGregor e Scarlett Johansson

The Island, film su Italia 1 diretto da Michael Bay

Mercoledì 12 novembre 2025, in seconda serata su Italia 1 alle 23.35, è un film del 2005, di genere azione e fantascienza, con la regia di Michael Bay, basato su un soggetto di Caspian Tredwell-Owen che ne è stato anche lo sceneggiatore in collaborazione con Roberto Orci e Alex Kurtzman. Mauro Fiore ha curato la fotografia, Steve Jablonsky le musiche e Deborah Lynn Scott i costumi. Montaggio a cura di Paul Rubell e Christian Wagner, con scenografia affidata a Rosemary Brandenburg, David Sanderfur e Nigel Phelps.

Ewan McGregor ha dato il volto ai personaggi di Lincoln Sei Echo/Tom Lincoln, mentre Scarlett Johansson ha interpretato Jordan Due Delta/Sarah Jordan. Il personaggio di Albert Laurent è stato interpretato da Djimon Hounsou ed il Cr. Merrick da Sean Bean. Steve Buscemi è James McCord, Ethan Phillips e Briank Stepanek rispettivamente Jones e Gandu Tre Echo, Michael Clarke Duncan interpreta Starkweather, Siobhan Flynn presta il volto a Lima Uno Alfa, Max Barker a Carnes e Kim Coates a Charles Whitman. Noa Tishby è l’annunciatrice, Chris Ellis il barista, Shawnee Smith interpreta Suzie e Glenn Morshower il corriere medico.

La trama del film The Island: due cloni scoprono di essere la riserva di organi dei loro originali

La storia di The Island è imperniata sulle vicende di Lincoln Six Echo che, insieme ad altri suoi simili, si trova confinato all’interno di una struttura che si occupa della clonazione per poter effettuare maternità surrogate e trapianti. L’azione si svolge nel 2019, anno in cui, a causa di una contaminazione globale, quasi tutta la terra è diventata inabitabile e i sopravvissuti si trovano in una struttura nella quale la loro vita viene controllata in tutti i dettagli.

I gestori della struttura organizzano una lotteria per mezzo della quale, a cadenza regolare, alcuni dei sopravvissuti vengono scelti per andare su un’isola, che è l’ultimo ambiente nel quale non ci sono agenti patogeni e quindi è possibile ricominciare il corso della propria vita. Lincoln-6-Echo, partecipa da tre anni alla lotteria ma nota diverse stranezze e non crede a quanto promesso. La sua situazione peggiora quando viene tormentato in modo continuo da un incubo nel quale si vede diretto verso l’isola a bordo di un battello di nome “Renovatio”, ma non la raggiunge mai perché annega prima.

L’uomo trova in un tecnico della struttura, James “Mac” McCord, l’unico interlocutore che lo ascolta e quando trova un insetto vivo in una sezione della struttura, questo mette in dubbio la contaminazione e lo segue arrivando ai piani superiori dove si trova un centro medico dove vede morire le ultime due persone che avevano vinto la lotteria: Lima-1-Alpha che subisce un’iniezione letale dopo aver partorito un bambino e Starkweather-2-Delta che viene ucciso in modo da prelevargli il fegato.

Capito che l’isola non esiste e che i vincitori sono inviati ad una morte orrenda Lincoln-6-Echo, tenta di salvare Jordan-2-Delta, una sua amica che ha da poco vinto la lotteria e scappano insieme inseguiti dagli agenti della sicurezza, e si trovano in una stanza insieme a degli umanoidi e con una voce che ripete continuamente “Andate sull’isola”. I due scappano dalla struttura e il dottor Merrick, a capo di un’azienda tecnologica che crea dei cloni, definiti “agnati”, ingaggia Albert Laurent, un mercenario e veterano di guerra con l’incarico di riprenderli.

Rintracciato McCord, Lincoln e Jordan scoprono i loro rispettivi originali, un designer ed una modella ma dopo l’uccisione di McCord da parte di Laurent cercano di raggiungerli a Los Angeles ma Sarah Jordan si trova in coma dopo essere stata coinvolta in un incidente automobilistico. Dopo varie vicissitudini, Lincoln uccide Merrick e contemporaneamente riesce a disattivare il sistema olografico salvando così gli “agnati”. Il film The Island si chiude con Lincoln che si trova a bordo della “Renovatio” insieme a Jordan come succedeva nel sogno.