The Island, film su Italia 1 diretto da Michael Bay

Mercoledì 19 febbraio 2025, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:20, la pellicola fantasy thriller dal titolo The Island.

Questo film è stato prodotto nel 2005 negli Stati Uniti ed è diretto dal film maker Michael Bay, noto sopratutto per avere girato i primi cinque capitoli della saga di successo Transformers.

Le musiche hanno invece la firma del compositore Steve Jablonsky, che collaborerà con il regista anche nei primi quattro film di Transformers e il cui brano My name is Lincoln, parte della colonna sonora di The Island, verrà utilizzato in seguito per i trailer di numerose pellicole, tra cui Elizabeth: The Golden Age, Sette anime e Avatar.

Nei panni del protagonista Lincoln Sei Echo, l’attore britannico Ewan McGregor, diventato famoso a livello internazionale grazie alla sua interpretazione in Trainspotting.

Al suo fianco l’attrice statunitense Scarlett Johansson, che questa estate ritornerà sul grande schermo in Jurassic World – La rinascita di Gareth Edwards (2025), e l’attore Djimon Hounsou, candidato per ben 2 volte agli Oscar per In America – Il sogno che non c’era e Blood Diamond – Diamanti di sangue.

Nel cast anche: Sean Bean, Steve Buscemi, Michael Clarke Duncan e Ethan Phillips.

La trama del film The Island: una menzogna spacciata per realtà con lo scopo di mantenere una dittatura

The Island si svolge in una sorta di futuro distopico, nel quale il nostro pianeta è diventato ormai inospitale a causa di una contaminazione globale. I pochi superstiti vivono in una struttura ultramoderna, regolata da norme ben precise e in cui ogni giorno sembra essere uguale ai precedenti.

Sulla Terra ci sono ben pochi luoghi che sono ancora incontaminati, tra questi vi è una fantomatica isola paradisiaca, meta premio di coloro che vincono la lotteria che periodicamente viene organizzata nella struttura.

L’unico ad avere delle perplessità rispetto ad un possibile reale contagio è un uomo di nome Lincoln- 6-Echo, che non crede affatto alla versione ufficiale fornita dalle alte cariche e che, a dimostrazione dei suoi dubbi, scova un insetto, prova che sul pianeta ci sono ancora forme di vita.

Come se ciò non bastasse, Lincoln scopre che quello che sarebbe dovuto essere un premio, in realtà è un modo del sistema per effettuare di volta in volta esperimenti sugli abitanti dell’edificio, uccidendoli.

Questa volta è il turno di Jordan Due Delta, una donna molto vicina a Lincoln, ma che quest’ultimo riesce a mettere in salvo prima che venga giustiziata.

Purtroppo le sue azioni attirano l’attenzione del dirigente Merrick, che dà ordine di eliminare il protagonista prima che possa svelare la verità agli altri sopravvissuti. Riuscirà l’uomo a sopravvivere e a mettere fine a questa tirannia?