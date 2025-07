The Italian Job è un remake di un film italiano del 1969. La regia è di F. Gary Gray e il cast è stellare con Marc Wahlberg, Jason Staham ed Edward Norton

The Italian Job, film su Rete 4 diretto da F. Gary Gray

Giovedì 17 luglio 2025, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:25, il film d’azione dal titolo The Italian Job, un progetto cinematografico prodotto nel 2003 dalla Paramount Pictures, remake di Un colpo all’italiana (1969) e diretto da F. Gary Gray, noto anche per avere girato Il negoziatore (1998) e Fast & Furious 8 (2017). La colonna sonora è invece di John Powell, compositore britannico che lavorerà nuovamente con il regista in Be Cool (2005).

Il protagonista di The Italian Job è interpretato da Mark Wahlberg, candidato al Premio Oscar per The Departed – Il bene e il male e The Fighter. Al suo fianco la splendida Charlize Theron, che verrà nuovamente diretta da Gray in Fast & Furious 8 (2017). Nel cast di The Italian Job anche: Jason Statham, Seth Green, Edward Norton e Donald Sutherland.

La trama del film The Italian Job: un gruppo di rapinatori fa un colpo eccezionale ma viene tradito da uno di loro

The Italian Job segue le vicende di una banda di esperti rapinatori statunitensi, arrivati nella città di Venezia per compiere un furto da milioni di dollari. Il gruppo intende mettere a segno un piano ingegnoso per nascondere il bottino sott’acqua, approfittando delle caratteristiche uniche della città. Grazie a questa idea, i criminali riescono così ad evitare la cattura da parte della polizia, dirigendosi verso le Alpi italiane per dividere il bottino.

È proprio lì che accade l’impensabile: Steve, uno del gruppo, tradisce tutti. Uccide Charlie, il capo della banda, e cerca di eliminare anche gli altri facendo cadere il furgone che li trasporta dentro in un burrone. Steve fugge con tutto l’oro convinto di essere l’unico sopravvissuto, ma gli altri riescono a salvarsi e tornano negli Stati Uniti decisi a vendicarsi. Trovano Stella, la figlia di Charlie, che è un’esperta di casseforti e lavora con la polizia, le raccontano cosa è successo al padre e la convincono ad aiutarli.

Seguendo le tracce, arrivano a Los Angeles, dove scoprono che Steve ha cambiato identità e ora vive come un ricco milionario sulle colline di Hollywood. La banda prepara un piano per riprendersi il bottino e farla pagare a Steve, che nel frattempo deve affrontare anche dei criminali ucraini con cui aveva un vecchio conto in sospeso.