The Italian Job/ Video, su Rete 4 il film con Mark Wahlberg (1 luglio 2020)

The Italian Job va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, mercoledì 1 luglio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2003 dalla Paramount Pictures con la regia curata da F. Gary Gray, soggetto tratto dall’omonimo film Un colpo all’italiana realizzato nel 1969 con la partecipazione di Michael Caine mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata da Wayne Powers e Donna Powers. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da John Powell, il montaggio è stato realizzato da Christopher Rouse e il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Wally Pfister. Nel cast del film sono presenti tra gli altri Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, Seth Green, Jason Statham, Mod Def, Donald Sutherland e Kelly Brook.

The Italian Job, la trama del film

Ecco la trama di The Italian Job. Ci troviamo nella città di Venezia dove un gruppo di rapinatori di origini americane sta per mettere a segno un colpo sensazionale ai danni di una cassaforte tenuta in uno dei palazzi storici della città italiana e contenente un numero spropositato di lingotti d’oro. Le forze deputate alla sorveglianza e quindi alla sicurezza dell’ingente quantitativo di denaro sono molteplici per cui i rapinatori decidono di mettere in essere un piano grazie al quale riusciranno a far sprofondare la cassaforte nelle acque della laguna in maniera tale da poter prendere lingotti senza essere disturbati da poliziotti e dalle forze speciali che evidentemente non hanno preso in considerazione l’idea di tenere sotto controllo anche le falde acquifere. Dopo aver prelevato l’enorme quantitativo di lingotti d’oro, vari componenti della banda li caricano su un furgone e si dirigono alla volta delle Alpi dove hanno deciso di darsi appuntamento per spartire in maniera equa il bottino ottenuto.

Tuttavia, sulla catena montagnosa avviene qualcosa di incredibile e in particolar modo uno dei principali componenti della banda di nome Steve decide di tradire i propri compagni uccidendo il suo socio John e facendo precipitare gli altri componenti della banda del furgone dopo averlo svuotato di lingotti. Il furgone finisce per impattare in un lago ghiacciato, ma grazie ad un pizzico di fortuna i vari componenti riescono a salvarsi. Decidendo di far fronte comune per vendicarsi di quanto fatto da Steve, rientrano negli Stati Uniti d’America per organizzarsi e soprattutto per rintracciarlo. I componenti della banda si ritrovano circa un anno più tardi a Philadelphia dove peraltro richiedono anche la collaborazione di Stella ossia la figlia del povero John la quale è diventata una vera e propria esperta come scassinatore di casseforti. I vari componenti della banda devono quindi mettere in atto la loro vendetta dopo aver saputo che Steve si trovi nella città di Los Angeles dove abita sotto false generalità all’interno di una lussuosa villa acquistata evidentemente con il bottino preso a Venezia. Avrà inizio così un’incredibile avventura nella quale i malviventi dovranno mantenere sangue freddo per riuscire nel loro intento di vendicarsi di quell’uomo che peraltro aveva anche attentato alla loro stessa vita.

