THE JACK IN THE BOX – IL RISVEGLIO/ L’horror con un giocattolo infernale da brivido

Bambole, pagliacci e giochi demoniaci rappresentano ormai la colonna importante del cinema horror. In questo filone dobbiamo inserire di diritto Jack In The Box – Il Risveglio di Lawrence Fowler, sequel del film del 2019. Un’altra opera a basso budget sulla scia di The Conjuring e Annabelle, che tra pregi e difetti riesci a ritagliarsi un suo spazio. Jack In The Box – Il Risveglio è ora disponibile in DVD e tutti i digital stores con Blue Swan entertainment.

SINOSSI – L’antico giocattolo infernale, noto come “Jack in the box”, finisce tra le mani di Olga (Nicola Wright), una ricca donna morente che non esita a stipulare un patto con il demone: in cambio di una regressione della malattia che la sta divorando, accetta di dedicare all’entità malvagia sei vittime innocenti prese tra la servitù in servizio presso il suo caseggiato. Ad aiutarla nel compiere questa truculenta carneficina dedita a saldare il sanguinario debito ci sarà suo figlio Edgar. Sarà questa volta la giovane Amy, da poco assunta come governante dell’immensa proprietà, a dover trovare un modo per salvarsi e mettere in salvo più compagni possibile.

Jack In The Box – Il Risveglio non ha pretese particolari, anzi: ha i suoi difetti, ma merita una possibilità per un po’ di intrattenimento serale-notturno. La storia è raccontata abbastanza bene e con buone prove attoriali, con tanto di finale deliziosamente oscuro. Qui Fowler va alla scoperta del background del giocattolo infernale, dosando sapientemente la tensione. La regia non brilla per guizzi particolari, mentre meritano una menzione il make up e la colonna sonora di Christoph Allerstorfer. Nonostante qualche sensazione di déjà-vu, siamo sugli stessi livelli del primo film: considerando i mezzi a disposizione, è già un successo.

