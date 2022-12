The keeper La leggenda di un portiere/ Su Rai 1 il film con Freya Mavor

The keeper La leggenda di un portiere,

The keeper La leggenda di un portiere va in onda oggi, 7 dicembre, a partire dalle ore 21.15 su Rai 1. Si tratta di un film drammatico prodotto tra Germania e Regno Unito nel 2019 da Robert Marciniak e diretto da Marcus Rosenmuller. Per la realizzazione del progetto hanno fatto parte del cast attori come Freya Mavor, David Kross, John Henshaw e Barbara Young.

I 4 figli di Katie Elder/ Su Rete 4 il film con John Wayne e Dean Martin

Il film The keeper La leggenda di un portiere è ispirato alla reale storia dell’estremo difensore tedesco Bert Trautmann, con alcune rivisitazioni cinematografiche. Il regista della pellicola, M. Rosenmuller, ha curato anche la scrittura della sceneggiatura arricchendo i dettagli storici del soggetto. Dopo la distribuzione in Germania, dal 2019 in poi il film The keeper La leggenda di un portiere è arrivato in diversi paesi del mondo ottenendo un ampio apprezzamento da parte degli spettatori e della critica cinematografica.

Il domani tra di noi/ Streaming del film su Rete 4 con Kate Winslet

The keeper La leggenda di un portiere, la trama del film

Nel contesto storico delle fasi finali del secondo conflitto mondiale, il film The keeper La leggenda di un portiere racconta le sorti di un prigioniero nazista di nome Bert Trautmann. L’uomo, catturato dai soldati inglesi, viene incarcerato proprio in Inghilterra in attesa di conoscere le proprie sorti. Nel frattempo, si dedica allo svolgimento di diverse attività sportive tra cui il calcio dove dimostra particolari doti tra i pali. Talmente alto sembra il suo livello che anche Jack Friar, responsabile tecnico di una squadra della città, inizia a valutare l’ingaggio a beneficio del proprio team.

RUBY IL GIOIELLO NASCOSTO/ Dove vedere in streaming il film su Rai 2

L’obiettivo dell’allenatore era quello di evitare la retrocessione sfruttando proprio le abilità del portiere, a dispetto delle ostilità che avrebbe potuto incontrare visto il suo recente passato. Infatti sia la figlia di Jack che i compagni di squadra non nascondono le ostilità nei suoi confronti; tutto però si assopisce quando le prestazioni di alto livello portano in auge la squadra scongiurando la regressione di categoria. Dopo il successo cambia l’opinione dei suoi confronti al punto da convincere anche Margaret che si innamora di Bert e accetta la sua proposta di matrimonio.

Il tripudio di complimenti nei suoi confronti culmina con la richiesta dell’allora allenatore del Manchester City che gli propone un lauto contratto al fine di poter usufruire delle sue ottime doti calcistiche. Nonostante le aspettative, questa volta l’esperienza inizia con un vero flop; le prestazioni non sono in linea con quanto ci si aspettava visti i precedenti. Inoltre, vista la risonanza mediatica del nuovo club l’opinione pubblica non sembra condividere il background da soldato nazista di Bert. Anche questa volta riesce a rovesciare sia la considerazione dei media che le sue prestazioni, portando la squadra all’ambito trofeo nella coppa nazionale. Dopo la nuova impresa ha modo di gioire anche dal punto di vista familiare, vista la nascita del suo primo figlio avuto proprio con Margaret.

Il destino però sembra giocare contro di lui; il povero piccolo infatti perde la vita in un tragico incidente stradale straziando inesorabilmente le vite di entrambi i genitori. In particolare Bert non sembra riuscire ad accettare la morte; ogni giorno l’immagina della morte di un bambino per mano di un nazista davanti ai suoi occhi sembra logorarlo giorno dopo giorno. Il baratro che vede davanti a sé lo porta a valutare la fine della sua carriera in maniera anticipata, sconfortato e convinto di non poter più dare nulla alla causa sportiva. Nonostante il dolore riesce a trovare la forza di continuare sia sul fronte sportivo che familiare. Riuscirà infatti non solo a ottenere gratifiche storiche e leggendarie dal punto di vista calcistico, ma anche ad avere altri due bambini con l’amata Margaret.











© RIPRODUZIONE RISERVATA