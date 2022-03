The Killer, nuovo film David Fincher/ Riprese finite: nel cast Fassbender e Swinton

Arrivano delle belle notizie per i cinefili di tutto il mondo. Come reso noto dal cameraman Dwayne Barr, sono terminate le riprese del film The Killer, che segna il ritorno dietro la macchina da presa di David Fincher. La pellicola, un noir, ha come protagonisti Michael Fassbender e Tilda Swinton. Secondo le prime infomazioni disponibili, arriverà sulla piattaforma Netflix tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

“Ieri sera abbiamo finito di girare The Killer di David Fincher. Grazie a Erik Messerschmidt, il direttore della fotografia, per il regalo. Sono troppo stanco per esprimere tutto ciò che desidero condividere. Complimenti a Michael Fassbender e Tilda Swinton”, queste le parole su Instagram di Dwayne Barr.

THE KILLER, FINITE RIPRESE DEL FILM DI DAVID FINCHER

The Killer è il secondo film di David Fincher per Netflix. Reduce dal successo di Mank, il regista americano prosegue la sua collaborazione con il colosso dello streaming e ci sono delle novità interessati. Il lungometraggio, infatti, segna anche il rinnovo della collaborazione con lo sceneggiatore di Se7en Andrew Kevin Walker, che ha adattato per il grande schermo l’omonima graphic novel francese di Alexis Nolent.

C’è grande attesa per The Killer, destinato a diventare uno dei film in pole per gli Oscar del 2023. Ecco la sinossi resa nota da Netflix: “Uomo solitario e freddo, metodico e privo di scrupoli o rimpianti, l’assassino attende nell’ombra in attesa del suo prossimo obiettivo. Eppure più aspetta, più pensa di perdere la testa, se non trova pace. Una storia noir brutale, sanguinosa ed elegante di un assassino professionista perso in un mondo senza una bussola morale, questo è un caso di studio di un uomo solo, armato fino ai denti e che sta lentamente perdendo la testa”. Ricordiamo che David Fincher, oltre a Mank, ha diretto la fortunata serie Mindhunter, divenuta un cult.

