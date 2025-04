The King’s Man – Le origini, film su Italia 1 diretto da Matthew Vaugn

Giovedì 17 aprile 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, The King’s Man – Le origini, una spy-comedy che ci svela i segreti più reconditi dietro la nascita della più elegante (e letale) agenzia di spionaggio del cinema. Anche questo prequel è diretto dal solito, vulcanico Matthew Vaughn, che anche qui mescola la sua firma fatta di violenza coreografata e humour tagliente.

A guidarci in questa avventura c’è nientemeno che Ralph Fiennes, impeccabile nel ruolo del Duca Orlando di Oxford, un aristocratico dal passato doloroso convertito al pacifismo.

Al suo fianco, un team affiatato composto dalla brillante e risoluta Gemma Arterton (Polly), dal leale e formidabile Djimon Hounsou (Shola), dal giovane e impetuoso Harris Dickinson (Conrad, il figlio del Duca) e da un Rhys Ifans assolutamente sopra le righe, quasi ipnotico nella sua follia, nei panni di Rasputin. Le musiche epiche in The King’s Man – Le origini di Margeson e Lewis sottolineano ogni momento di tensione e eroismo.

La trama del film The King’s Man – Le origini: una nuova organizzazione all’insegna del pacifismo

In The King’s Man – Le origini, siamo nel 1902 nel pieno della guerra anglo-boera. Il Duca di Oxford, Orlando, vede sua moglie Emily uccisa da un cecchino boero: testimone diretto della brutalità della guerra e mosso da ideali pacifisti, capisce che la diplomazia tradizionale è impotente.

Decide così di creare qualcosa di nuovo: un’agenzia di intelligence segreta, indipendente dai governi, che agisca nell’ombra per sventare complotti e proteggere il mondo libero.

Mentre suo figlio Conrad, spinto da un ardente patriottismo, scalpita per dimostrare il proprio valore sul campo di battaglia, scontrandosi con la volontà paterna, Orlando e la sua squadra si ritrovano invischiati in una guerra nascosta.

Devono fronteggiare una misteriosa e potente cabala, guidata da un enigmatico “Pastore” la cui identità è un mistero da svelare, e composta da alcune delle figure storiche più influenti e nefaste dell’epoca.

L’obiettivo di questi cospiratori? Destabilizzare imperi, prolungare il conflitto mondiale e trarne profitto. Tra balli aristocratici usati come copertura, missioni suicide nelle trincee e duelli all’ultimo sangue contro avversari formidabili come Rasputin, scopriremo passo dopo passo come è nato il codice d’onore e l’organizzazione che abbiamo imparato a conoscere.