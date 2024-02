THE KOLORS A SANREMO 2024 CON “UN RAGAZZO, UNA RAGAZZA”/ Il ringraziamento a Giovanni Allevi

The Kolors a Sanremo 2024 con “Un ragazzo, una ragazza”: seconda serata

Tornano sul palco dell’Ariston per la seconda serata del Festival di Sanremo 2024 i The Kolors con il brano “Un ragazzo, una ragazza”. La band ci porta ancora una volta in viaggio con le sonorità che l’hanno resa grande negli ultimi anni; una hit confezionata e pronta per essere consumata e consumata ancora, molto probabilmente fino alla prossima primavera/estate. La seconda esibizione segue esattamente le attese lasciate dalla prima uscita; una performance completa, coinvolgente, carismatica. Il pensiero finale per Giovanni Allevi eleva ancora di più la performance dei The Kolors. “Da essere umano mi sento di ringraziare il maestro Giovanni Allevi per la lezione che ci ha donato”. (agg. Valerio Beck)

SIGNIFICATO TESTO "UN RAGAZZO UNA RAGAZZA" DI THE KOLORS/ Analisi e frasi più importanti: il primo incontro

I THE KOLORS A SANREMO 2024

I The Kolors arrivano a Sanremo 2024 con “Un ragazzo, una ragazza” dopo essere stati i protagonisti assoluti dell’ultima estate. Basti pensare a una parola entrata a far parte dell’immaginario collettivo: Italodisco. E quest’ultima viene associata alla band napoletana dei The Kolors, guidata dal leader carismatico Antonio Fiordispino, alias Stash. Il gruppo musicale ha sempre dimostrato di saper suonare benissimo con musiche innovative e al passo con i tempi, nonostante la notevole ispirazione nei confronti degli anni Ottanta e Novanta. Questa non è Ibiza, ma è Sanremo, ma per loro non fa alcuna differenza: l’obiettivo resta quello di far ballare tutti. E ci riusciranno.

THE KOLORS, “UN RAGAZZO UNA RAGAZZA” A SANREMO 2024/ Il primo incontro tra due futuri amanti

La canzone “Un ragazzo una ragazza” non ha nulla a che fare con l’omonimo pezzo di Nino D’Angelo, ma si rivela estremamente fresco e giovane, in ogni nota. Il ritmo fa ballare tutti fin da subito e il ritornello entra nelle teste di tutti. Forse non come Italodisco, ma ci si diverte eccome. Nei prossimi mesi, questa canzone sarà molto presente in radio e farà divertire molti grazie a una forte leggerezza. La critica principale? Forse un eccesso di semplicità e spensieratezza, che comunque lo rende un pezzo perfetto per ogni discoteca e con un certo respiro internazionale.

The Kolors, Stash a Sanremo 2024/ "La prima canzone che mia figlia Grace ha cantato è Italodisco"

THE KOLORS A SANREMO 2024: UN LOOK NEW WAVE

Per quanto riguarda il look (guarda il video dell’esibizione nella prima serata), i The Kolors si sono chiaramente ispirati alla new wave degli Spandau Ballet e di Nick Kamen. Lo stylist Giuseppe Magistro ha puntato su un look griffato Armani. Stash indossa un outfit dominato dal nero e da motivi scuri in generale. La giacca gessata conferisce un tocco estremamente elegante e per nulla grossolano. Anche gli altri due membri indossano abiti neri e si inquadrano perfettamente con l’atmosfera dance di un brano ricco di sorprese.

Come andranno i The Kolors durante e dopo il Festival di Sanremo 2024? Per ora non sono tra i primi cinque e i bookmakers li danno alle soglie della Top Ten, ma non mancano le chance di vederli un po’ più in alto grazie a ritmi che non passano inosservati. Il loro brano si fa ascoltare con piacere e non si può smettere di ballare in loro compagnia. Il tormentone estivo è servito anche stavolta, anche se sarà difficile ripetere i fasti di Italodisco. Ma i tre ragazzi campani non demordono e hanno stile e classe da vendere.