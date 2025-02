Gesti scaramantici, portafortuna, rituali personali; prima di un’occasione importante c’è sempre chi si affida alla sorte e al sostengo del fato. Sicuramente anche qualcuno – se non tutti – i cantanti in gara a Sanremo 2025 avranno i personali metodi per propiziare la buona sorte e, a tal proposito, spicca la performance dei The Kolors sia nel corso della prima che della seconda serata. I più attenti avranno notato in particolare un gesto di Alex Fiordispino, batterista della band e fratello di Stash: perchè si tocca sempre il petto scendendo le scale dell’Ariston? Un interrogativo che sembra non trovare spiegazione sui social, almeno a caldo. Il mondo del web offre però i mezzi per vari controlli incrociati, anche dal punto di vista temporale. Il gesto del batterista dei The Kolors a Sanremo 2025 – Alex Fiordispino – sembra infatti essere giustificato da un motivo particolarmente toccante e che rimanda ad un triste evento del 2020.

Alex Fiordispino, batterista dei The Kolors: il toccante gesto a Sanremo 2025 per una fan scomparsa nel 2020

“Da ieri sei lassù, ciao Antonella! Grazie per tutto quello che eri, che sei e sarai”, scriveva così sui social Stash dei The Kolors – tra i cantanti in gara a Sanremo 2025 – a corredo di una foto che vedeva il cantante perso ad osservare il tramonto. Parole tristi e dense di sofferenza e dolore; ma cosa c’entra questo doloroso evento con il gesto del batterista, Alex Fiordispino, sul palco dell’Ariston?

Chi si interroga sul perchè Alex Fiordispino dei The Kolors si tocca sempre il petto prima di esibirsi a Sanremo 2025 avrà notato i tatuaggi del batterista proprio in prossimità di quella parte del corpo. In corrispondenza del cuore, il musicista – controllando sui social – pare abbia tatuato proprio il nome Antonella; la giovane fan scomparsa nel 2020 lasciando un solco nel cuore di tutti i componenti della band. Tra l’altro, lei aveva impresso sulla sua pelle il nome del frontman dei The Kolors, ovvero Stash. Dunque, il gesto di Alex Fiordispino scendendo le scale dell’Ariston pare proprio essere un tributo, un toccante saluto ad una giovane vita che adorava le loro canzoni e che purtroppo tristemente è passata a miglior vita 5 anni fa.