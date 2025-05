Ospiti della nuova puntata di Sognando Ballando con le stelle saranno i The Kolors, che negli ultimi anni hanno realizzato solo tormentoni in grado di far ballare e cantare quante più persone possibili: da Italodisco a Karma passando per Un ragazzo Una ragazza fino a Tu con chi fai l’amore (quest’ultimi due li hanno presentati al Festival di Sanremo).

The Kolors/ "Pronto come va? E' venuto fuori in un momento di nostalgia mentre eravamo in studio"

Ora, però, il gruppo uscito da Amici di Maria De Filippi ha deciso di rilasciare un nuovo singolo dal titolo Pronto come va che promette di essere il loro ennesimo tormentone che potrebbe inondare le radio per tutta la stagione estiva che è ormai alle porte. Avranno modo di pubblicizzare il loro singolo anche nella puntata di stasera del dancing show condotto da Milly Carlucci?

The Kolors, chi sono? 15 anni di carriera a Verissimo/ Stash: "Ecco quando è cambiato tutto"

The Kolors conquisteranno l’estate con il nuovo singolo ‘Pronto come va’

Ma com’è nato il nuovo singolo dei The Kolors dal titolo ‘Pronto come va’? Lo ha raccontato il frontman Stash dicendo che gli è venuto fuori “in un momento di nostalgia” mentre si trovavano in studio di registrazione, d’altronde se non sono in tour sono in sala a registrare e comporre nuovi brani. E a cosa si rifà il brano? A quando da giovani, se nati in una determinata epoca, si creavano delle compilation d’amore per corteggiare una ragazza.

Oltre al nuovo singolo, alla loro presenza stasera a Sognando Ballando con le stelle su Rai1 con la conduzione di Milly Carlucci, i The Kolors saranno protagonisti del loro nuovo tour sia in Italia sia in Europa (Londra, Parigi e Berlino). Per i tre ragazzi sarà quindi un’estate parecchio intensa e chissà che con il loro nuovo tormentone non riescano a conquistare tutte le radio.

The Kolors a Verissimo, chi sono / "Avevo attacchi di panico", poi l'amore di Stash e l'exploit musicale