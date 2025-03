I The Kolors saranno ospiti della trasmissione Verissimo, programma tv che andrà in onda domenica 16 Marzo 2025. I The Kolors sono un gruppo musicale composto da Antonio Stash Fiordispino, Alex Fiordispino alla batteria e Dario Iaculli con quest’ultimo che ha sostituito Daniele Mona direttamente nel 2023. Ma conosciamo meglio come sono nati i The Kolors.

Riccardo Scamarcio/ "Benedetta Porcaroli? Ci confrontiamo molto, ma se un film dell’altro non ci piace.."

I The Kolors cominciano la loro carriera partendo dalla provincia di Napoli, si trasferiscono in giovanissima età a Milano, con il gruppo che suona in Live Band a Milano, e che ha vissuto il suo primo exploit con l’approdo ad Amici di Maria De Filippi, nel lontano 2015. Da qui la band lancia una serie incredibile di successi, e negli ultimi anni ha anche cambiato genere lanciando tormentoni estivi.

Alessandra Amoroso incinta di Valerio Pastore? La cantante è sparita/ Nuovi indizi, ecco cosa è emerso

The Kolors hanno un grande rapporto con il Festival di Sanremo, hanno partecipato 3 volte a quest’evento e quest’anno li abbiamo visti con ‘Tu con chi fai l’amore’, mix tra pop e rock e canzone che si candida ad essere un tormentone. Il cantante della band è Antonio ‘Stash’ Fiordispino, ragazzo con grandi ambizioni che ha visto subito una grande crescita musicale.

The Kolors, le passioni di Stash e la sua vita privata

Stash nasce il 7 Luglio 1989 a Caserta con il padre che è un importante produttore musicale e che ha accolto negli anni diversi grandi artisti nel suo studio di Napoli. Per coltivare il suo sogno il ragazzo si trasferisce prima a Milano e poi a Londra ed ottiene cosi un grande successo con i The Kolors. Per 10 anni è fidanzato con la giornalista Carmen Fiorentino ma nel 2020 si lega molto alla modella Giulia Belmonte.

Gigi Buffon, chi è il marito di Ilaria D'Amico/ Il tradimento ad Alena, poi un figlio e il matrimonio

I due stanno insieme dal 2020 ed hanno due figlie, le piccole Grace ed Imagine. Di loro Stash ha parlato qualche tempo fa durante un’intervista a Verissimo: “Giulia per me è un miracolo, mi ha allargato la visuale sulla vita e sul futuro”, spiegando che con lei sono arrivate anche altre due piccole persone bellissime come le sue figlie.

E da quel momento Stash ha vissuto anche la crescita professionale visto che negli ultimi anni i The Kolors hanno avuto grande successo. Non è sempre stata cosi e l’uomo ha confessato ai tempi del trasferimento da Napoli a Milano di aver avuto tante difficoltà chiarendo: “Quando sono andato a Milano mi sono sentito solo ed ho iniziato ad avere anche attacchi di panico”.