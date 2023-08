The Kolors, ancora in vetta con ItaloDisco: tormentone dell’estate?/ La classifica FIMI

Amici di Maria De Filippi, The Kolors sono ai vertici della Top of the Music di FIMI

Mentre un sondaggio indetto da YouTrend per Trash italiano consacra Annalisa al titolo di regina dell’estate, The Kolors rivendicano il titolo di tormentone estivo, con il successo di Italodisco, in FIMI. La rinnovata classifica relativa alle vendite dei singoli che si rilevano nell’industria musicale made in Italy, nel periodo dal 21 al 27 luglio 2023, la Top Song targata FIMI, conferma la band uscente di Amici di Maria De Filippi al vertice, per gli incassi del nuovo singolo.

Si tratta della hit tra i tormenti dell’estate 2023, Italodisco, che può inoltre dirsi la prima vera “bop” nella carriera della musica dei The Kolors, che alla formazione originale debuttava sulle scene musicali prendendo parte al talent show televisivo di Amici di Maria De Filippi. All’edizione di Amici 14, The Kolors sbaragliavano la concorrenza dei talenti competitor nelle arti canto e ballo, giungendo alla vittoria finale del talent show, e alle loro spalle si posizionava il rapper Mattia Briga. Intanto, nella rinnovata Top Song FIMI, The Kolors si posizionano ancora una volta primi, seguiti al secondo e terzo podio rispettivamente da Anna, Ava e Capo Plaza con Vetri neri e Annalisa, Fedez e Articolo 31 con DiscoParadise.

Amici conquistano la classifica dei singoli, targata FIMI

I due terzi del podio della Top of the music chart targata FIMI, quindi, sono occupati da due ex concorrenti al talent show di Amici di Maria De Filippi, in quanto a The Kolors si aggiunge ai vertici della classifica della Federazione dell’industria musicale italiana anche Annalisa.

Un dato che, conferma, di fatto il talent show di Amici come una valida scuola per i talenti emergenti in quanto punto di inizio di carriere importanti nel panorama della musica made in Italy. E se Annalisa si direbbe la regina dell’estate 2023, il titolo di tormentone estivo potrebbe di fatto andare a The Kolors. Intanto, l’altro ex Amici, LDA, conquista Lisbona in occasione della “Giornata Mondiale della gioventù”…

