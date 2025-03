I The Kolors a Verissimo: “Il segreto del nostro successo? C’è stato un momento in cui è cambiato tutto”

Antonio ‘Stash’ Fiordispino, Alex Fiordispino e Dario Iaculli si raccontano a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. I The Kolors raccontano alla conduttrice di Canale 5 quindici anni di carriera, soffermandosi sugli ultimi anni che hanno dato grande slancio al gruppo, sempre protagonista in radio e in tv. “Stiamo vivendo davvero un bel momento, da qualche anno a questa parte”, racconta Stash. “Italo Disco è una pietra miliare, c’è un prima e un dopo quel brano. Abbiamo cambiato tutto e questo ci ha fatto sentire più genuini.”, spiega ancora il frontman dei The Kolors.

“Io e Alex siamo cresciuti insieme e anche i nostri genitori. Dario non è nostro cugino purtroppo ma anche lui come noi è cresciuto con la musica”, le parole del cantante in merito alla sintonia e l’armonia che regna nel gruppo.

Spazio anche a qualche curiosità, come la ritrosia di mamma di non vedere dal vivo i concerti. “Mia mamma è venuta pochissime volte ai concerti, si nasconde e sta in lontananza, si sente anche un po’ lei sul palco con noi. Non riesce a godersi quel momento e allora se la gode più in tv, ma sto provando a trascinarla sempre di più ai concerti”, assicura Stash.

“Le mie figlie? Crescono e c’è sempre meno spazio nel letto. Ho dormito addirittura due ore stanotte”, ironizza il cantante dei The Kolors a Verissimo. “Ma da quando è diventato papà è più puntuale”, aggiunge il cugino, Alex. “Non è che mi sveglio presto, non dormo più…”, racconta.