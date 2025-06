Chi sono i The Kolors, la band nata nel 2009 a Napoli: le serate a Milano nei locali, poi il successo con Amici nel 2015

Il loro successo risale ad Amici di Maria De Filippi, programma al quale hanno preso parte nel 2015, ma in realtà i The Kolors hanno cominciato a far musica molto tempo prima. La band si è formata a Napoli nel 2009: Stash Fiordispino, nome d’arte scelto da Antonio Fiordispino, con il cugino Alex e un altro musicista, ha deciso di avviare un’attività musicale.

A formare con loro il gruppo, anche Alessandro Tammaro al basso: bassista che ha poi salutato il gruppo nel 2012. Daniele Mona ne ha invece fatto parte dal 2011 al 2022. Attualmente al basso c’è Dario Iaculli.

Inizialmente la band ha cominciato a suonare nelle discoteche e in particolare nel locale milanese “Le scimmie”: con il tempo, poi, è arrivato a mano a mano il successo. Nel 2014, diversi anni dopo la loro formazione, i The Kolors hanno pubblicato il loro primo album, aiutati da diversi colleghi. L’anno successivo, poi, la decisione di partecipare ad Amici di Maria De Filippi, arrivando a vincere il programma.

Nel corso di quell’esperienza i The Kolors hanno rilasciato anche diversi inediti e singoli che hanno avuto un successo importante. All’inizio della loro carriera, i tre ragazzi hanno cantato quasi esclusivamente in inglese, pubblicando il primo brano eslcusivamente in italiano nel 2018 con “Frida”, con il quale hanno partecipato a Sanremo.

The Kolors, chi sono. Stash: “Certe voci hanno fatto male”

A La Repubblica, Stash ha rilasciato un’intervista parlando della loro esperienza come gruppo, spiegando in primis che leggere per mesi le voci su un possibile scioglimento dei The Kolors non è stato affatto bello per loro.

“Noi non siamo solo quelli di Amici. Arriviamo dall’underground, il nostro percorso, duro e complicato, è la nostra forza” ha spiegato ancora Stash, leader e frontman della band, che ha raggiunto negli anni dei successi importanti. Dopo quell’esperienza con “Frida” nel 2018, i The Kolors hanno partecipato ancora in altre due edizioni a Sanremo, nel 2024 e nel 2025.