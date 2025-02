Quando i The Kolors salgono sul palco dell’Ariston c’è una sola certezza: si balla. E anche questa volta con il loro brano Tu con chi fai l’amore il pubblico da casa – perché quello in sala è decisamente meno propenso a muoversi – ha ballato per casa, saltando sui divani, portando un sound irresistibile e delle vibes da canzone di Raffaella Carrà, come hanno scritto alcuni giornalisti ancor prima della serata d’esordio di Sanremo 2025. Ma qual è l’obiettivo del gruppo musicale nato alla corte di Maria De Filippi?

I The Kolors capitanati da Stash hanno espresso il loro obiettivo supremo ai microfoni di AskaNews: “Il nostro obiettivo è divertirci”. A loro non importa il gioco delle classifiche, i grandi numeri. Certo, se arrivano di certo non se ne lamentano, ma non vanno all’Ariston con in testa solo quello perché se no si chiudono le porte al divertimento che è uno dei lati irresistibili del magico mondo della musica che fa girare il mondo.

Con la canzone Tu con chi fai l’amore i The Kolors a Sanremo 2025 sanno di aver appena dato al pubblico il tormentone dei prossimi mesi. Ancora più di Italo Disco e Un ragazzo, una ragazza? Non si sa, soltanto il tempo potrà dirlo, ma nel frattempo ci si gode il loro sound. E come hanno svelato ai microfoni di AskaNews “Con questo brano abbiamo fatto un passo avanti, un approccio più consapevole e rilassato”. Ormai sono pienamente padroni del palco: Stash suona, balla, canta ed è sempre dotato, nel dietro le quinte, della sua ironia e della sua voglia di far ballare e cantare quante più persone possibili.

Dopo il tour de force del Festival di Sanremo targato Carlo Conti, che stasera avrà modo di eleggere il vincitore della categoria Nuove Proposte, oltre a far cantare gli artisti che non si sono esibiti ieri, i The Kolors sono pronti a tornare a cantare dal vivo nel Bel Paese dopo un anno in giro per il vari Festival in Europa. Al momento come si trovano in classifica? Per ora la sala stampa non li ha inseriti tra i primi cinque, e neanche per il televoto e le radio sembrano dei papabili vincitori, ma tutto può ancora succedere dato che la gara è ancora lunga.