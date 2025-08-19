The Kolors, chi sono: il trio formato a Napoli nel 2009 ha preso parte ad Amici nel 2015. Poi il successo con le varie hit estive

I The Kolors da anni ormai fanno ballare tutta l’Italia con le loro canzoni estive. Anche quest’anno i tre componenti della band pop rock non stanno deludendo affatto: la loro musica, infatti, sta tenendo compagnia ormai da mesi a tutti gli italiani e i loro concerti in giro per l’Italia, da Nord a Sud, continuano a riscuotere un ottimo successo. Il gruppo, formato a Napoli nel 2009 da Stash Fiordispino, il cugino Alex e il tastierista Daniele Mona (che ha poi detto addio nel 2022), ha ottenuto un successo enorme dopo aver preso parte ad Amici nel 2015, vincendo quell’edizione. Fu proprio l’edizione del talent show di dieci anni fa a segnare la popolarità dei The Kolors: durante quel percorso, i tre pubblicarono diverse canzoni, tutte in inglesi.

All’inizio della loro carriera, infatti, i tre cantavano solamente in inglese: la prima canzone in italiano è stata “Frida (mai mai mai)” con la quale hanno partecipato al Festival di Sanremo nel 2018. I The Kolors, prima di Amici, avevano cominciato la loro carriera nel 2009, esibendosi in diversi locali di Milano, pubblicando poi il primo inedito nel 2011. Dopo la partecipazione a Sanremo nel 2018, la band è tornata nel 2024 con “Un ragazzo incontra una ragazza” e poi nel 2025 con “Tu con chi fai l’amore”. Brani che non hanno mai raggiunto la vetta ma che comunque hanno segnato un buon successo per la band.

The Kolors, l’estate si conferma un successo

Anche quest’estate per i The Kolors non mancano i grandi successi. La band sta girando l’Italia per esibirsi in concerti, spesso anche gratuiti in festival vari. Solo pochi giorni fa, attraverso i social, Stash ha condiviso un pensiero autentico sui risultati e traguardi raggiunti: “Vedere così tante persone ai concerti del nostro tour mi fa pensare a qualche anno fa, quando tutto questo non era neanche lontanamente immaginabile”.