Solo pochi mesi fa hanno sfornato la loro ultima hit, “Tu con chi fai l’amore”, con la quale hanno preso parte a Sanremo 2025. Loro sono i The Kolors e la loro avventura nel mondo della musica è cominciata nel 2009, quando i tre, Stash e Alex Fiordispino e Dario Iaculli, hanno cominciato ad esibirsi nei locali di Milano. Nel 2011 la band ha pubblicato i primi singoli, mentre il primo album è arrivato nel 2014. L’anno della svolta, per i The Kolors, è stato il 2015, quando i tre hanno deciso di prendere parte alla quattordicesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, entrando nella squadra di Elisa. I The Kolors sono riusciti a vincere il talent show, raggiungendo inoltre con il loro singolo “Everytime” la prima posizione della classifica iTunes. Da quel momento è cominciata una carriera ricca di successi, che ha portato anche a diversi Festival di Sanremo, di cui il primo nel 2018, con “Frida”, il primo loro brano completamente in italiano.

I The Kolors hanno poi preso parte a Sanremo 2024 con “Un ragazzo, una ragazza”, finita al sedicesimo posto, mentre con il successivo singolo “Karma” hanno ottenuto il disco di platino. Nel 2025, invece, a Sanremo hanno portato “Tu con chi fai l’amore?”, arrivando quattordicesimi.

Il frontman dei The Kolors è Stash, nome d’arte di Antonio Fiordispino. Impegnato con la modella Giulia Belmonte, è anche papà di due figlie: Grace, nata nel 2020 e Imagine, che invece è venuta al mondo nel 2022. Stash è dunque già papà da diversi anni mentre Alex Fiordispino, suo cugino, si limita a fare lo zio e come raccontato da Stash, si scioglie con le sue bambine. A quanto pare anche nella vita di Alex ci sarebbe una donna: la fidanzata si chiamerebbe Stella ma non sono molte altre le informazioni che abbiamo in merito al suo rapporto sentimentale. Dario Iaculli anche avrebbe una fidanzata: si chiamerebbe Beatrice.

