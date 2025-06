Anche I The Kolors saranno protagonisti del Radio Zeta Future Hits 2025, la nota band lanciata da Amici di Maria De Filippi negli ultimi anni ha vissuto della pagine davvero speciali di carriera, con alcuni successi davvero straordinari, da Italodisco a Tu con chi fai l’amore, brano in gara al Festival di Sanremo dei mesi scorsi. Una fase di vita davvero importante per i The Kolors, che hanno sempre preferito mantenere distanti vita privata e carriera. Della vita privata di Stash sappiamo che ha una moglie e due figlie, delle quali ha parlato nel corso di una vecchia intervista concessa in quel di Verissimo da Silvia Toffanin: “Le mie figlie? Crescono e c’è sempre meno spazio nel letto. Ho dormito addirittura due ore stanotte” aveva scherzato ammettendo le difficoltà notturne attraversate con la compagna di vita Giulia Belmonte.

Della sua compagna di vita, Stash ha speso parole speciali in più di ogni occasione, ammettendo: “Giulia è stata un miracolo per me, mi ha allargato la visuale su tante questioni, non abbiamo programmato”.

The Kolors, Stash e la madre: “Venuta poco ai concerti”

In passato il leader dei The Kolors Stash ha parlato anche del legame con la madre, che a sorpresa non è una presenza fissa agli appuntamenti artistici del figlio, al contrario di quanto si possa pensare: “Mia mamma è venuta pochissime volte ai concerti, si nasconde e sta in lontananza, si sente anche un po’ lei sul palco con noi. Non riesce a godersi quel momento” ha confidato la voce della band tra le più amate in Italia. Tra gli altri componenti dei The Kolors troviamo anche Alex Fiordispino, la cui vita privata è invece avvolta nel mistero.

Quello che sappiamo con certezza è che stasera i The Kolors saranno alcuni dei grandi protagonisti che saliranno sul palco del Radio Zeta Future Hits 2025, davanti a tantissimi fan che non vedono l’ora di godersi la loro esibizione.