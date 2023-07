The Kolors, cosa significa “festivalbar con la cassa dritta”?/Il caso Italodisco

Amici, The Kolors diventano musica di influenza global con Italodisco

Dopo la popolarità raggiunta ad Amici di Maria De Filippi, The Kolors si consacrano come una grande realtà d’influenza non solo nazionale ma anche International, con Italo-disco. Quest’ultimo é il titolo del nuovo singolo estivo di Stash Fiordispino & The Kolors, che ha recentemente raggiunto -tra gli altri traguardi musicali- l’ambita #1 nella Top of the music di FIMI, per la sezione singoli, consacrandosi come il singolo più venduto in Italia. Questo, mentre sulla piattaforma di streaming Spotify Global si annovera tra le hit più influenti del momento, come fiore all’occhiello della disco music italiana di risonanza nel mondo. Nella classifica Spotify Global Viral, in particolare, si colloca in data 14 luglio 2023 alla posizione #30.

E, al di là del successo della hit candidata al titolo di tormentone dell’estate 2023, Italodisco é un caso mediatico, ora, per i lyrics più rappresentativi “Festivalbar con la cassa dritta”, che Stash a prima firma per The Kolors canta nel refrain del pezzo estivo.

Appurato che nel testo del pezzo, nei lyrics Stash menziona l’iconico “Festivalbar” e non canta “festino al bar”, contrariamente a quanto direbbero i più tra i fruitori di musica, Italodisco nasce come omaggio alla discomusic, in particolare al genere i cui caposcuola sono i Righeira e Giorgio Moroder.

Come gentilmente ripreso on air su Radio Deejay, “la cassa dritta” citata dalla band nel pezzo è un elemento distintivo della musica disco, techno ed EDM. Stash dei The Kolors, inoltre, in una recente intervista, definisce i lyrics curiosi alludendo a un suono difficile da definire: “Uno la sente, anche se poi non conosci tecnicamente che cos’è. Soprattutto noi italiani ce l’abbiamo dentro da maggio a ottobre, la cassa dritta”.Tecnicamente la cassa dritta potrebbe definirsi la grancassa della batteria, che dall’inizio alla fine della canzone dei The Kolors batte ritmicamente sempre uguale. Viene definita anche “cassa in 4”, “chiodo” o “martello in 4” ed è rinomata in musica proprio grazie agli artisti pionieri come Moroder e i Righeira.

