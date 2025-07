Chi sono i The Kolors, la band napoletana in testa alla classifica di questa settimana con "Pronto come va": pochi giorni fa un grave lutto per Stash

La band dei The Kolors, composta attualmente da Antonio Fiordispino conosciuto come Stash, Alex Fiordispino e Dario Iaculli, è in testa alle classifiche. I tre ragazzi campani continuano a conquistare le radio con le loro hit, che sbancano sempre in termini di ascolti: l’ultimo successo è “Pronto come va”, il brano che al momento è primo nella classifica stilata da EarOne. Da diverse settimane, infatti, “Pronto come va” è nella top 10 della classifica e negli ultimi giorni ha raggiunto addirittura la prima posizione, cosa che è stata annunciata da Stash con un post su Instagram. Questo è solo l’ennesimo successo dei The Kolors, molto apprezzati dai fan e soprattutto dalle radio con brani che sono sempre tra quelli più apprezzati e ascoltati.

Non solo gioie negli ultimi tempi per i The Kolors. Un grave lutto, infatti, ha colpito Stash, il frontman della band. È morto infatti il nonno di Antonio Fiordispino, il caro Domenico. “Buon viaggio, mio caro nonno Domenico. Sei stato maestro di educazione ed eleganza. Ci mancherai” ha scritto proprio Stash sui social. Una notizia arrivata mentre i The Kolors erano in tour, toccando varie città d’Italia. Nonostante il grave lutto, i The Kolors hanno continuato il tour in giro per l’Italia: Stash, infatti, ha deciso di non interrompere il calendario dei concerti, facendosi abbracciare dall’affetto dei fan per superare questo difficile momento.

I The Kolors sono nati a Napoli nel 2009: inizialmente la formazione era leggermente diversa. Oggi ne fanno parte i cugini Antonio e Alex Fiordispino e Dario Iaculli, il bassista. La band ha ottenuto un successo straordinario nel 2015, dopo aver preso parte ad Amici di Maria De Filippi, risultando vincitrice. Da quel momento sono stati diversi i singoli e gli inediti pubblicati dai The Kolors, che a lungo hanno cantato in inglese per poi passare all’italiano. Il primo brano completamente in italiano è stato “Frida (mai mai mai)” con il quale il trio ha preso parte al Festival di Sanremo.