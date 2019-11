The Kolors e Stash/ Il lutto ha sconvolto la band in un momento delicato

Ci saranno anche i The Kolors nell’appuntamento di beneficienza ‘Una Serata di Stelle per il Bambino Gesù‘ che servirà a raccogliere fondi per l’ospedale pediatrico capitolino. I The Kolors, capitanati come sempre dal carismatico cantante Stash, stanno lavorando alla scrittura del loro nuovo album, ma soprattutto stanno portando avanti delle collaborazioni che li hanno riportati ad essere protagonisti assoluti dell’airplay radiofonico, dopo il grande successo dovuto alla partecipazione del talent show di Mediaset, ‘Amici’ di Maria De Filippi. La prima collaborazione importante nelle ultime settimane è arrivata con un’altra protagonista di ‘Amici’, Elodie Di Patrizi, con la quale hanno composto il brano ‘Pensare male’. Successo al quale ha fatto seguito ‘Los Angeles’, composto e realizzato assieme ad uno dei nomi di punta della scena rap e pop italiana, il componente dei Club Dogo Gué Pequeno. Collaborazioni che rendono bene l’idea delle contaminazioni che potrebbero proporre Stash e compagni nel nuovo disco.

The Kolors, Una Serata di Stelle per il Bambino Gesù: il nuovo album

In una recente intervista rilasciata a Radio Italia proprio in questi giorni i The Kolors, oggi a Una Serata di Stelle per il Bambino Gesù, hanno fanno il punto sulla scrittura del nuovo album, spiegando che molte idee sono nate nel corso del tour nei club sostenuto in cui ad un grande successo di pubblico è corrisposta anche una voglia di sperimentare e proporre nuove idee direttamente live ai fans che hanno affollato i piccoli locali in cui i The Kolors hanno fatto spesso registrare sold out. In più hanno rivelato delle curiosità sui nuovi singoli, a partire dal fatto che sia ‘Pensare male’ con Elodie, sia ‘Los Angeles’ con Guè Pequeno sono nate da riff ottenuti utilizzando la chitarra del papà di Stash, uno strumento che proprio quest’anno ha compiuto quarant’anni e che ha dato un tocco ‘Seventies’ alle produzioni. I The Kolors d’altronde sono uniti da tempo, Stash e Alex sono cugini e Daniele era compagno di scuola di Alex sin dalle elementari.

Un lutto pesante nel giorno dell’uscita del singolo ‘Pensare male’

I The Kolors hanno dovuto affrontare proprio in queste settimane anche un lutto pesante, la morte di suo zio Jimmy proprio nel giorno d’uscita di ‘Pensare male’ e al quale Stash, Alex e Daniele hanno deciso di dedicare non solo il singolo con Elodie, ma tutto il nuovo progetto. Come detto i riferimenti agli anni Settanta e Ottanta saranno rintracciabili in tutto il disco e anche il singolo nelle radio proprio in questi giorni, ‘Los Angeles’ con Gué Pequeno, ha riferimenti a sonorità vintage con le quali i The Kolors non si aspettavano di trovare corrispondenza con il rapper. Stash si è detto molto sorpreso positivamente dal lavoro con Gué Pequeno, definito un professionista a trecentosessanta gradi capace di produrre con grande precisione e puntualità, in barba alla fama di artista ribelle che si porta dietro, e ‘Los Angeles’ è sicuramente risultato un successo che potrebbe fare da traino al nuovo, attesissimo album dei The Kolors.



