The Kolors, un'estate in tour per la band originaria di Napoli, che continua a toccare tutta Italia con le varie tappe e i numerosi concerti

Proseguono i successi estivi per i The Kolors, ormai abituati al clamore che scatenano le hit che puntualmente sfornano quando arriva la bella stagione. I tre ragazzi napoletani, Stash Fiordispino, il cugino Alex e il bassista Dario Iaculli, sono ormai noti per i loro tormentoni.

E se uno lo hanno sfornato a Sanremo, qualche mese fa, anche quest’estate non ha deluso i fan. Solamente pochi giorni fa i The Kolors si sono esibiti al Varichina Village, in Toscana. Stash, sul palco, ha avuto modo di ripercorrere la sua carriera, raccontando ai presenti qualcosa in più sul suo passato e sul rapporto profondo con la musica. “Mio padre mi ha lasciato libero, non mi ha insegnato a suonare la chitarra” ha rivelato.

La band si è esibita sulle note dei più grandi successi degli ultimi anni e i fan hanno risposto alla grande: migliaia le persone accorse all’evento per incontrare i loro idoli. E ancora, sempre Stash, ha raccontato che le sue figlie, Grace e Imagine, sono “le prime fan” della band, il pubblico esclusivo che per primo ascolta le creazioni del papà. Al di là dunque della propensione dei The Kolors per i brani estivi, la band ha promesso nuove sorprese a settembre. E chissà che non arrivi qualche brano che esca magari fuori dalle loro corde.

The Kolors, poche settimane fa un grave lutto

Tre settimane fa Stash ha perso il suo amato nonno. Il cantante dei The Kolors ha annunciato la morte di Domenico: “Sei stato un maestro di educazione ed eleganza” ha scritto Stash, annunciando così ai fan la partenza di una parte di vita importante. Nonostante il grande amore che legava Stash al nonno, i The Kolors hanno deciso di proseguire con il loro tour in giro per l’Italia, portando dunque gioia e amore in ogni città toccata dai loro concerti, nonostante la sofferenza.