The Kolors/ Il ritorno ad Amici 2021 con Mal di gola: “Dicevano che non funzionavamo”

I The Kolors tornano nella scuola di Amici come ospiti speciali del pomeridiano dell’edizione 2021 in onda oggi, sabato 6 febbraio, alle 14.10 su canale 5. Per Stah e gli altri componenti della band è un ritorno a casa. Dalla scuola di Amici è iniziata la straordinaria carriera dei The Kolors che, dopo la vittoria nel talent show di Maria De Filippi, sono riusciti a calcare anche il palco del Teatro Ariston del Festival di Sanremo. Nel corso della puntata di Amici 2021 in onda oggi, i The Kolors regaleranno al pubblico il nuovo singolo, Mal Di Gola, disponibile in radio e in digital download dalla scorsa settimana. Si tratta del primo brano che i The Kolors pubblicano dopo la paternità di Stash che è diventato papà della piccola Grace. Il brano rappresenta la ripartenza della band, ma anche la rinascita dopo un anno difficile per tutti.

THE KOLORS AD AMICI 2021: “DICEVANO CHE PER ANDARE IN RADIO…”

I The Kolors sono una delle band più amate dal pubblico. Il successo è arrivato dopo anni di duro lavoro e gavetta come hanno raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage ricordando i primi tempi in cui le case discografiche dicevano “che non funzionavano, ci dicevano: ‘Non state in Inghilterra!’, che per andare in radio bisognava fare certe canzoni. Per noi è comprensibile, ma siamo in pochi che possono capire che questo è pop e non è alternative. E stiamo parlando di ‘Everytime’, quindi ‘uohohohoh'(canta, ndr)“. Mal di gola è solo la prima novità del nuovo anno dei The Kolors che sono pronti a stupire i fans con un sacco di novità dopo l’ultimo anno in cui il mondo dello spettacolo si è fermato totalmente. “Abbiamo in cantiere un sacco di cose, penso che mai come questa volta abbiamo avuto il tempo materiale di preparare tanta roba e abbiamo già settato dei checkpoint del 2021 con un bel po’ di uscite”, afferma Stash a Fanpage.





