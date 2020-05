Stash, The Kolors/ In finale a colpi di mozzarelle? Samuel Heron… (Amici Speciali)

Pubblicità

Stash e i suoi The Kolors sono pronti al giro di boa di questo Amici Speciali in cui, in un modo o nell’altro, sono stati protagonisti. La loro musica ha fatto saltare tutti sulla sedia e spesso e volentieri Gerry Scotti si è detto davvero stupito da quanto, nonostante la giovane età, riescano a portare sul palco pezzi storici e non solo grandi successi, rendendoli diversi e ancor più meravigliosi di quanto siano. Possiamo sicuramente dire che il giudice di questo Amici Speciali è sicuramente un grande fan della band lanciata proprio da Maria de Filippi ormai qualche anno fa, ma questo basterà a vederli in finale? La risposta a questa domanda dovrebbe arrivare questa sera quando Amici Speciali tornerà in onda con la semifinale mettendo uno contro l’altro i ragazzi che nelle prime due settimane si sono sfidati solo a favore dello spettacolo e non di una gara. Proprio approfittando dell’occasione, Stash e i The Kolors sono riusciti a lanciare il loro singolo “Non è vero” pubblicizzandolo a colpi di mozzarella (quelle che Stash finge di portare sempre per tutti in cambio di importanti voti e di vittoria), brano scritto dal cantante della band insieme a Davide Petrella e prodotto con i Daddy’s Groove in cui funky e rock si fondono per la gioia delle nostre orecchie.

STASH E I THE KOLORS PRONTI A LANCIARE SAMUEL HERON?

Ma cosa faranno questa sera Stash e i The Kolors sul palco di Amici Speciali per ottenere un posto nella finalissima della prossima settimana? La band potrebbe portare a casa il nuovo singolo ma, secondo i bene informati, sul palco potrebbero non essere soli visto che proprio nelle scorse ore è uscito “Nella pancia della Balena”, il brano balneare che ha visto la band partecipare al fianco di Samuel Heron il rapper coi tatuaggi prodotto da Michele Canova che lui stesso ha definito “Un pezzo figlio della quarantena scritto senza pensare al mare e alle spiagge”. La veste da hit estiva e la musica di Stash e della sua band fanno il resto e tutti sono già pronti a scommettere che il pezzo cavalcherà l’onda dei tormentoni estivi magari proprio grazie al lancio ad Amici Speciali in questa puntata o, magari, nella finalissima di venerdì prossimo.



