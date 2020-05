The Kolors/ In vetta alle classifiche con “Non è vero” (Amici Speciali)

Pubblicità

I The Kolors tornano ad esibirsi sul palco di Amici Speciali durante la seconda puntata del format ideato da Maria De Filippi per raccogliere fondi a sostegno della protezione civile per la lotta al coronavirus. Nel corso della prima puntata, Stash ha dimostrato ancora una volta di essere a proprio agio sul palco e di riuscire ad interpretare qualsiasi genere musicale. Le esibizioni dei The Kolors hanno convinto non solo il pubblico, ma anche la giuria e i rappresentanti delle radio italiane, tra le quali Anna Pettinelli che è stata insegnante di canto ad Amici 19 dividendo, così, la cattedra proprio con Stash. Proprio dalla Pettinelli, per i The Kolors sono arrivati i complimenti per il nuovo brano “Non è vero” presentato durante la prima puntata di Amici Speciali. “La cosa più importante era interpretare il momento che stiamo vivendo, e non era una roba facile. Voi in puntata avete spaccato e il singolo in radio sta andando benissimo”, ha detto la conduttrice radiofonica durante una diretta Instagram con Stash.

THE KOLORS IN VETTA ALLE CLASSIFICHE CON NON E’ VERO

Successo ad Amici Speciali e in classifica per i The Kolors che stanno conquistando tutti con il nuovo brano “Non è vero”. Un pezzo che piace non solo ai fans della band nata proprio nella scuola di Amici, ma anche agli addetti ai lavori come ha confermato lo stesso Stash durante un’intervista rilasciata a BillboardItalia’: “Penso sia il nostro pezzo con i feedback più positivi al primo ascolto. Qualche minuto fa, ho fatto ascoltare agli altri un audio da un giornalista famosissimo, che mi ha detto che è una bomba, che abbiamo azzeccato il mood sonoro e il periodo, che siamo riusciti a tirare fuori una cosa del genere in un momento storico come questo. Serviva ai nostri fan”. Stash, poi, a nome anche degli altri componenti dei The Kolors, ha anche ringraziato i fans sui social per il successo che sta ottenendo il brano: “Mi sta facendo capire tante cose, tra cui l’importanza di mettere sempre in cima a tutto la verità. Sì, considerando il titolo è un paradosso! Voi che ne pensate?”.



