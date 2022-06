The Kolors, incidente stradale per la band prima del concerto/ “Camion contromano”: come stanno?

Incidente stradale per i The Kolors: cos’è accaduto?

Piccolo spavento per Stash e i The Kolors che poche ore fa hanno pubblicato su Instagram una story in cui svelano di aver avuto un incidente stradale. Nulla di grave per fortuna: Stash, Daniele e Alex, i tre componenti della band, stanno bene e hanno comunicato ai fan che ci sarà solo un ritardo per il concerto previsto per questa sera. “Saremo un po’ in ritardo per il concerto di stasera. Abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano. Fortunatamente nessuno di noi si è fatto male. A dopo!”, recita il post in questione.

The Kolors/ Ritorno ad Amici, Stash: "Nuovo singolo 'Blackout'? Omaggio alle origini"

Nulla di preoccupante, dunque, per i The Kolors: il concerto previsto questa sera a Venafro, un comune in provincia di Isernia, in Molise, rimane in programma ma l’inizio slitta di qualche minuto. Ricordiamo che ad aprire il loro concerto sarà Crytical, l’ex allievo di Amici 21.

The Kolors dopo l’incidente: come stanno?

Stash e i The Kolors stanno bene: la band ha avuto un incidente stradale con un camion che, a quanto pare, viaggiava contromano. Questi gli unici dettagli svelati dalla band nel post pubblicato su Instagram. L’importante è che nessuno si sia fatto male, cosa confermata dai diretti interessati che, infatti, terranno regolarmente il concerto di questa sera a Venafro.

Stash: "Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto? Miei fratelli!"/ "Ci divertiamo e…"

Per i The Kolors è d’altronde un periodo di grandi soddisfazioni e tanta musica. Il gruppo è finalmente tornato ad esibirsi di fronte al pubblico dopo anni di stop dovuti alla pandemia e hanno proprio oggi pubblicato le date complete del tour che li vedrà impegnati fino all’8 settembre, ultima data in programma a Uta, in Sardegna.

LEGGI ANCHE:

Stash/ Da Amici a papà per la seconda volta: "con Giulia già ti sentiamo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA