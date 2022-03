The Kolors/ “La scuola di Amici ti porta ad instaurare dei rapporti importanti”

The Kolors e Stash tra gli ospiti del nuovo programma MCS – Il viaggio della musica su Italia 1: la band vincitrice di Amici di Maria de Filippi presenta il nuovo singolo “Mal di gola”. Dopo il grandissimo successo di “Pensare male” e “Cabriolet panorama” sono tornati con un nuovo potentissimo brano che proprio il frontman ha raccontato così in una intervista rilasciata a pressdomani.it: “il brano è stato scritto in una forma differente rispetto a quella attuale che puoi ascoltare in radio. Avevo pensato per il pezzo un vestito musicale che richiamasse gli anni’80, questa suggestione è scaturita dall’acquisto di un vecchio sintetizzatore che mio padre ha recuperato online, su un sito di annunci”. Un brano che strizza l’orecchio agli anni ’80 anche dalla copertina dove riecheggia una bocca che richiama alla memoria l’iconica Grace Jones.

“Mentre scrivevamo gli arrangiamenti ci siamo accorti che quel suono e quell’approccio alla musica, contemporaneo ma allo stesso tempo fedele alle sonorità analogiche, poteva essere il simbolo della nostra nuova anima artistica. Mi piace pensare che “Mal di gola” sia il brano della ripartenza” ha precisato Stash.

The Kolors: da Amici di Maria de Filippi al grande successo

L’avventura dei The Kolors è nata grazie al talent show “Amici di Maria de Filippi”. Nel 2015 la band campana trionfa con un vero e proprio plebiscito di voti e da quella notte è partita la loro scalata al successo che li ha visti approdare anche sul palcoscenico del Festival di Sanremo. Amici ancora oggi ha una importanza davvero speciale per la band come ha raccontato proprio Stash: “Maria per me è una persona speciale e gli sono estremamente grato. Lei È stata la prima che ha visto in me qualcosa di nuovo che nemmeno io conoscevo consapevolmente. Oltre a questo posso dirti che è una grande professionista perché capace di fregarsene dei paletti imposti dalle regole del momento riuscendo a sovvertire le regole, anche in maniera più coraggiosa ed efficace della stessa discografia, che troppo spesso manca di coraggio”.

L’artista si è poi soffermato anche sul suo ruolo di giudice nel serale di Amici: “ho cercato di far capire ai ragazzi che è importante perseguire la propria identità in modo originale ed essere se stessi perchè il pubblico avverte in un progetto l’autenticità. Proporsi come fotocopia di qualcosa di precostruito è un esercizio inutile. L’identità artistica è sempre stata il mio obiettivo, in un mondo dove sembra che sia stato gia detto tutto è un obiettivo difficile ma che mi stimola a ricercare linguaggi e suoni nuovi”. Infine sulla scuola ha detto: “la scuola di Amici ti porta ad instaurare dei rapporti importanti che si sviluppano anche oltre la sfera professionale. Sono quelle amicizie che ti fanno stare bene, su cui puoi contare con cui sorridere. Siamo tutti figli della stessa mamma”.











