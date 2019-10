THE KOLORS/ L’omaggio di Stash e l’attesa per il nuovo album (Amici Celebrites)

Da un talent ad un altro, i The Kolors stanno per registrare una nuova presenza ad Amici Celebrities. Stash e gli altri ragazzi saranno infatti ospiti della puntata di oggi, sabato 5 settembre 2019, e siamo proprio curiosi di scoprire che cosa regaleranno ai fan. Il trio tra l’altro ha appena sfornato Los Angeles, una canzone che vanta l’unione con Gué Pequeno e con cui intendono portare avanti il progetto musicale iniziato già con il singolo Pensare Male, al fianco di Elodie. Si tratta di un ritorno ai ritmi degli anni Settanta e Ottanta, frutto anche di un’eredità che Stash ha ricevuto dal padre: una chitarra. “Quando entra lui nel brano, il testo assume ancora più significato”, dice riferendosi alla scelta di coinvolgere Pequeno. “Un grandissimo professionista che ha spostato la nostra visione della canzone”, aggiunge. “Non era scontato”, dice ancora a Rockol: il rapper era l’unica opzione possibile, vista la volontà di unire le forze con un artista in grado di unire passato e presente.

THE KOLORS, IL SUCCESSO CON GUÉ PEQUENO

Dettagli interessanti se si sommano al fatto che in questi giorni il gruppo abbia deciso di cancellare ogni foto del passato e pubblicare solo alcuni scatti fatti sul set del video. Immancabile la presenza di Gué in abito bianco e camicia rossa. La The Kolors mania è scoppiata di nuovo e i primi a partire sono stati proprio i componenti del gruppo. Alla vigilia del rilascio del singolo Los Angeles su Spotify, Stash ha sfruttato le Storie per mostrare i festeggiamenti con gli amici. Non solo un countdown degno di un Capodanno, ma anche stappo della bottiglia a Mezzanotte e tanta baldoria. “Quanto è bello ricevere tutto questo amore”, scrive poi in risposta a tutti gli ammiratori che hanno lasciato messaggi positivi, dopo l’ascolto della canzone.

L’ATTESA PER IL NUOVO ALBUM

Dato che Gué Pequeno a quanto pare non sarà presente ad Amici Celebrities, i The Kolors potrebbero però scegliere di condividere con i telespettatori le hit precedenti. A meno che Maria De Filippi non abbia previsto una doppia sorpresa per il pubblico! In questi ultimi lavori, sia Stash che il cugino hanno deciso di rendere in qualche modo omaggio ai rispettivi padri, che proprio negli anni Settanta, rievocati con il sound, vivevano l’apice della loro carriera di musicisti. “Mi ha sempre incentivato a coltivare e nutrire la mia identità: ad essere Stash, non il figlio di”, dice il frontman a Vanity Fair. “Questione di mesi e usciremo con un nuovo album”, anticipa poi parlando del futuro. Dal punto di vista televisivo però non nega la possibilità di ritornare ad Amici un giorno. Sul piccolo schermo dopo tutto può essere Stash e non i The Kolors. “Metto la mia esperienza al servizio dei sogni altrui”, afferma.



