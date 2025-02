Tra i più votati e amati della serata di ieri a Sanremo 2025, The Kolors sono arrivati in conferenza stampa dopo il successo di Rossetto e caffè, cantata con Sal Da Vinci. Da lì il gruppo, capitanato da Stash, ha raccontato la sua esperienza a Sanremo 2025.

Rossetto e caffè è un grande successo recente, del 2024, e quando l’abbiamo sentita abbiamo pensato che fosse perfetta per noi. Da lì è partita la scelta di convincere Sal Da Vinci, autore del brano, a partecipare al festival con noi. Lui fa parte dei miei ricordi, perché è uno dei primissimi artisti che ricordo di aver visto al lavoro negli studi di mio padre. Sal ha pubblicato il pezzo e siamo felici: non c’è stato un sacrificio per lui nell’accettare una nuova versione. Speriamo che abbia un seguito.

Sul palco ieri c’era anche Daniele Vitale, sassofonista celebre sul web: “Daniele è un artista di strada famoso su TikTok e YouTube, è delle nostre parti, della periferia nord di Napoli, e i nostri padri hanno suonato insieme. Abbiamo visto un video in cui lui suonava il nostro pezzo qui a Sanremo, per cui abbiamo detto con Sal Da Vinci che sarebbe stato bello portarlo con noi: ci stava bene.”

Poi si parla di Tu con chi fai l’amore, la canzone che la band porta in gara: “È nata come session con i nostri autori. Grace, mia figlia, l’ha sentita e le piace anche più di Italo Disco, per cui abbiamo capito di essere sulla strada giusta. Parla di un rapporto che nasce per essere solo sesso e poi, forse, diventa qualcos’altro.”

Un nuovo pezzo pensato per essere un tormentone estivo, per far ballare la gente: “Oggi suoniamo questo tipo di musica perché viviamo un momento di felicità. Quando saremo tristi, suoneremo altra musica. Siamo felici di essere la quota divertimento.”

The Kolors vivono Sanremo 2025 come una festa, con allegria e consapevolezza del potere mediatico del festival: “Il Festival è un punto cardine per il pop e, per questo, non sentiamo la gara: non ci interessa la competizione, ma far sentire la canzone a tutto il Paese. Anzi, siamo contenti che nessuno degli artisti quest’anno senta questa pressione e si goda la sua fetta di torta.”