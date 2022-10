The Kolors, perché Daniele Mona lascia la band?/ “Sono stati anni fantastici, ma…”

Amici di Maria De Filippi, Daniele Mona lascia The Kolors: la decisione

Ha fatto breccia nei cuori dei telespettatori prendendo parte all’edizione Amici 14 di Amici di Maria De Filippi come membro ei The Kolors, e, in queste ore, Daniele Mona rende noto l’addio alla storica band musicale.

The Kolors sono un gruppo musicale italiano formatosi a Napoli nel 2010, composto dai fratelli Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra) e Alex Fiordispino (batteria e percussioni), e il membro uscente Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni). I tre musicisti diventano popolari agli occhi dei telespettatori, partecipando al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, ma la collaborazione di Daniele Mona con il duo di fratelli Fiordispino si interrompe di recente, all’ultima data di live concert al nuovo tour della band. Così come rende noto lo stesso diretto interessato e membro uscente dei The Kolors: “Qualche giorno fa c’è stata l’ultima data di un tour incredibile e volevo ringraziarvi tutti. Purtroppo per me è stata anche l’ultima con i Kolors”, esordisce in un ultimo post dedicato ai The Kolors, Daniele, a corredo di una foto di che lo immortala sul palco e in dolce compagnia con Stash e Alex Fiordispino, con cui ha condiviso anni di vita e musica.

“Sono stati degli anni fantastici durante i quali i Kolors sono stati tutta la mia vita“, prosegue il messaggio diramato via social. A partire dal 2009 il progetto della formazione musicale dei The Kolors fondeva in un tutt’uno le vite e le carriere artistiche dei tre membri della band, che si sarebbe di lì a poco rivelata vincitrice di Amici 14, ispirando così diverse generazioni di fan, artisti e aspiranti tali con uno stile inconfondibile tra live e pre-rec a suon di pop puro e contaminato.

Ma come ogni cosa bella che si ricordi, anche il percorso dei The Kolors ha un epilogo.

Daniele Mona lascia aperta la porta a The Kolors…

“È però arrivato per me il momento di prendere un’altra strada! In quest’ultimo anno ho capito che nulla è per sempre e che spesso bisogna prendere decisioni drastiche anche se dolorose”, quindi la scelta di dire addio ai The Kolors, da parte di Daniele Mona. Questo, tuttavia, non può dirsi un addio alla musica, dal momento che in conclusione del suo messaggio finale da membro dei The Kolors Mona si dichiara fedele alla musica alla sua missione di continuare a farla. E non é tutto. Perché l’uscita dalla band ex Amici 14, inoltre, non può dirsi neanche un vero addio ai The Kolors. Daniele Mona, infatti, lascia i fratelli Fiordispino con un sentito arrivederci, al grido di “sono sicuro che presto condivideremo di nuovo uno studio di registrazione, una sala prove, un palco!”, unitamente ai ringraziamenti ai “fratelli” e i fn per gli anni di condivisione e unità.

