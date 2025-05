The Kolors sono tra gli ospiti del primo concerto – evento de Il Volo, il trio di tenori composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. La band capitanata da Stash dopo aver fatto ballare tutto il pubblico del Teatro Ariston di Sanremo 2025 dove hanno partecipato con il brano “Tu con chi fai l’amore” sono pronti a conquistare anche le classifiche dell’estate 2025. I The Kolors, infatti, hanno lanciato il nuovo – singolo tormentone dal titolo “Pronto come va” che hanno lanciato a sorpresa sui social. Si tratta di un brano pop e martellante destinato a diventare una hit proprio come è successo alle precedenti: “Italodisco”, “Karma”, “Un ragazzo Una ragazza” e “Tu con chi fai l’amore”.

Proprio Stash ha raccontato come è nato il nuovo brano: “è venuto fuori in un momento di nostalgia mentre eravamo in studio”. In particolare il cantante ha confessato che la canzone richiama alla memoria un gesto oramai dimenticato: la creazione di una compilation d’amore.

The Kolors lanciano il nuovo singolo “Pronto come va”

In “Pronto come va”, i The Kolors invitano anche alla riflessione con l’effetto nostalgia parlando della compilation che tanti anni fa veniva realizzata e poi ascoltata in auto come prova d’amore. Dal punto di vista del sound la band ha precisato: ” Abbiamo cercato di raccontare con sincerità la nostra epoca delle compilation, in una direzione parecchio ‘pharrelliana”.

Intanto in concomitanza con l’uscita del nuovo singolo, i The Kolors sono pronti a lanciare un nuovo tour che li vedrà protagonisti in Italia ed Europa durante l’estate con una serie di concerti. Un calendario fitto di impegni che li vedranno sui palcoscenici di Londra, Parigi e Berlino prima e poi anche in Italia! Che dire: sarà un’estate ricca di impegni per la band nata musicalmente parlando nel talent show Amici di Maria De Filippi.