The Kolors/ Ritorno ad Amici, Stash: “Nuovo singolo ‘Blackout’? Omaggio alle origini”

Questa sera, a partire dalle ore 21.30 su Canale 5, va in onda la sesta puntata serale della nuova edizione di “Amici di Maria De Filippi” e, per la prima volta in questa stagione, non ci saranno ospiti esterni: infatti, nella puntata che ci accingiamo a vedere sarà Stash, al secolo Antonio Fiordispino, a lasciare la sua poltrona di giudice per esibirsi con i suoi The Kolors. Insomma, la band campana formatasi a Napoli nel 2010 farà da super ospite e per l’occasione presenterà su quel proscenio che li vide trionfatori sette anni fa il nuovo singolo “Blackout”, uscito solamente da pochi giorni e che, a fronte di una risposta ancora tiepidina sui social, pare stia già spopolando tra lo zoccolo duro della fan base del complesso pop-rock.

Leonardo Pieraccioni, chi è/ Non solo cinema, ma c'è un progetto teatrale nella sua mente

In attesa di scoprire come suona dal vivo il nuovo brano dei The Kolors, arrivato a qualche mese di distanza dalla pubblicazione della prima raccolta dei successi della band e probabilmente il segnale che qualcosa bolle in pentola anche in vista della ripresa della stagione concertistica. Come ammesso dai diretti interessati, che non danno alle stampe dal 2017 un lp di inediti, il nuovo singolo rappresenta non solo una svolta verso il futuro ma anche un omaggio ai loro inizi e al sound degli esordi. Uscito lo scorso 13 aprile e disponibile nell’heavy rotation radiofonica, “Blackout” è un brano che richiama volutamente gli Anni 90 ma anche a certo immaginario dance e glamorous del decennio precedente, tanto che l’artwork della copertina sembra rimandare proprio a quel periodo lì.

Carolina Marconi, chi è il suo dramma/ "Un anno fa è iniziata la mia battaglia"

STASH E THE KOLORS OSPITI AD ‘AMICI’: IL NUOVO SINGOLO “BLACKOUT” UN OMAGGIO A…

E a confermare che “Blackout” rappresenta anche un tributo a cosa sono stati i The Kolors in passato è stato proprio Stash: ospite di “Verissimo”, il frontman e lead guitarist del complesso ha raccontato a Silvia Toffanin (a questo link un estratto dell’intervista) che si tratta di una canzone che racchiude tutto il loro mondo dal punto di vista musicale. “Siamo felicissimi della risposta dei fan della prima ora, hanno captato il nostro messaggio dato che dentro ci abbiamo messo le nostre origini e anche delle citazioni di nostre canzoni…” ha rivelato, senza nemmeno nascondere che per lui è sempre Michael Jackson una delle principali fonti di ispirazione.

Teresa Magni, la fidanzata di Leonardo Pieraccioni/ È arrivato il debutto social

“Nel brano si percepisce il nostro messaggio attuale: non tradire mai le origini ed essere anche al passo coi tempi”: tuttavia secondo Stash questo non basta e bisognerà attendere le performance live per capire davvero come verrà accolto il singolo dagli aficionados vecchi e nuovi. “Per una band suonare dal vivo è la prova del nove, lì ti rendi conto realmente di quanto è forte una canzone: per questo spero che ‘Blackout’ susciti emozione ed energia nelle persone” è l’auspicio di Stash che ha spiegato anche alla Toffanin come il nuovo tour dei The Kolors comincerà il prossimo 2 maggio. Ecco l’appuntamento da cerchiare in rosso per ascoltare finalmente il nuovo singolo in una veste live.













© RIPRODUZIONE RISERVATA