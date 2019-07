The Kolors/ Stasera a Misano: “La trap ci incuriosisce, ma…” (Notte rosa 2019)

Sarà la musica dei The Kolors ad infiammare il palco allestito a Misano Adriatico per l’appuntamento con la Notte Rosa 2019. La band, capitanata da Stash, porterà in scena i suoi brani più amati, a cominciare dall’ultimo successo dal titolo “Pensare Male”. Il singolo, prodotto da Davide Petrella assieme ai Daddy’s Groove, è nato tutto in una notte e, così come rivela la band a Newsic, “è’ una fotografia, un racconto di un episodio”: “Quando un sentimento o un pensiero mi colpisce nel profondo, la prima cosa che mi viene da fare è prendere una chitarra e mettere il tutto in musica. E così è stato”, spiega il frontman della band, che per il pezzo di chiara influenza French Touch si è ispirato ai Daft Punk, agli Stardust e “a tutti gli artisti che hanno fatto di quel genere una delle colonne sonore della nostra vita”. “Penso che nella musica, così come nella moda, ci sia della ciclicità – aggiunge Stash – Mi piace pensare che ci sia un ciclo dei vent’anni e adesso sia il tempo giusto per il ritorno della French Touch”.

Stash: “Elodie? Non riesco a trovarle un difetto”

Al singolo “Pensare Male” ha collaborato anche Elodie Di Patrizi, l’ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi che negli ultimi anni ha ottenuto numerosi consensi. Ma cosa pensano i The Kolors di questo sodalizio artistico? “Era perfetta per questo brano e credibilissima per il testo della canzone”, spiega Stash nell’intervista concessa a Marco De Crescenzo per Newsic. Elodie, inoltre, è per lui come una sorella, proprio per questo, spiega nel corso dell’intervista, “non riesco a trovarle un difetto”. Ma la stima nei confronti della cantante di Amici affonda le sue radici nel suo recente percorso musicale, plasmato da una serie di influenze che oggi la rendono un’artista completa. “Lei è fantastica – spiega il leader della band – Ha fatto una strada musicale di grande rispetto. Non è rimasta nei meandri del super pop ma è riuscita a spaziare in svariate dimensioni dall’indie al rap”

Stash: “Non per forza bisogna fare un disco tutto intero e subito”

Per i The Kolors il singolo “Pensare Male” rappresenta un nuovo inizio, “una nuova pagina del nostro percorso musicale”. Questa pagina, spiega Stash nell’intervista concessa a Newsic, è “diversa da tutte le altre” e tiene conto dei cambiamenti che negli annoi hanno interessato il mondo della musica. Oggi, spiega infatti il frontman della band, “Non per forza bisogna fare un disco tutto intero e subito, ma si può creare un percorso di brani. Un work in progress”. Stash conferma che proprio per questo motivo nei prossimi mesi la band potrebbe rilasciare nuovi singoli, mentre, per quanto riguarda la pubblicazione del nuovo disco, non vi è ancora nessuna certezza sulla data. Sempre aperti a nuove influenze, i the Kolors commentano inoltre il genere trap: “Ci incuriosisce […] e conosciamo molti artisti di questo universo. Anche se pensiamo che sia un momento che sta per concludersi e modificarsi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA